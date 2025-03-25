3行業無薪假拉警報 重啟僱用安定補貼

，勞動部本月召開僱用安定措施諮詢會議，決議再度啟動僱用安定措施。（中央社資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕二○二四年底停止實施的「僱用安定措施」，近期因部分產業實施無薪假數據再度超出警戒值，勞動部本月召開僱用安定措施諮詢會議，決議再度啟動僱用安定措施。勞動部昨天公告，三月一日起，包括：橡膠製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，三行業減班休息勞工可獲最長六個月薪資差額補貼、每月最高補助八七○○元。

勞動部表示，為穩定勞工就業，去年一月一日起宣布辦理僱用安定措施，適用對象為「橡膠製品製造業」等七行業減班休息勞工，辦理期間自去年一月至六月底，其中五行業公告延長辦理至去年底。根據勞動部統計，截至二○二五年二月底，已補助七五七三名勞工薪資補貼，核發六八八五萬元。

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勞動部勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷指出，雖然整體減班休息人數下降，但仍有部分產業「超過警戒值」，顯示受景氣影響尚未完全恢復正常營運；因此針對橡膠製品製造業等三行業辦理僱用安定措施，實施期間自今年三月一日至八月三十一日。

上述三業別受僱勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息達三十日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報，可在減班休息日每滿三十日的次日起九十日內，申請薪資差額補貼，最長請領六個月。

至於薪資補貼的計算方式，根據勞工實施減班休息日前一至三個月「平均月投保薪資」與實施減班休息後的「實際協議薪資」，依差額的五十％按月發給，每人每月最高可領八七○○元，最長可領取六個月。

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