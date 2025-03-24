〈財經週報-投資觀點〉全球經濟展韌性 波動市增股票超額回報

若烏俄戰事結束，歐盟通膨可望進一步降溫，歐洲市場基本面可望改善。（法新社）

■王陶沙

最近市場擔憂關稅政策將使美國經濟陷入衰退危機，引發全球投資市場震盪。儘管貿易環境面臨挑戰，惟市場雜音背後，不乏利多因素，包括全球經濟增長保持韌性、烏俄戰事有望停火等因素，將成股市中長線驅動力。經濟週期後段多半有利風險性資產，若能把握市場波動伴隨的投資機會，適度增加優質股票配置，有望捕捉潛在超額回報。

隨著烏俄及中東局勢緩和，全球投資市場面對的地緣政治風險轉向關稅。美國貿易政策不確定性之地緣政治風險仍偏高。近期市場開始憂慮加徵關稅措施，加上美國就業數據顯示勞動市場現疲弱跡象，加深市場對美國經濟前景的憂慮。

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央行降息 可望支撐全球經濟成長

然而，美國關稅政策的不確定性，包括暫停、延後、甚至撤銷，意味關稅對經濟的實際影響仍有待觀察。目前全球市場中，美國經濟尤其展現韌性，而中國持續推出刺激經濟措施，歐洲則有望受惠烏俄戰事結束。至於全球通膨，儘管各地回落步伐不一致，惟下降趨勢持續，為各主要央行提供降息條件，此等因素可望支持全球經濟保持增長。

從多重資產投資的角度，全球經濟增長趨勢持續，支持企業獲利前景向好，有利股票表現。適度增加多重投資組合中的股票比重，可望為投資組合爭取回報。若能把握波動市況中的優質股契機，更有機會捕捉潛在的超額回報。

美仍有優質股 歐洲看法中性

地區方面，美國經濟基本面仍穩健，企業獲利預期趨升，儘管評價偏高，然而隨著股市從熱門企業擴展，當中仍不乏具吸引力的優質股選擇。歐洲經濟雖仍面臨挑戰，但德國及其歐盟夥伴計劃增加國防和基建支出，有望刺激區內經濟增長，若烏俄戰事能結束，將促進區內通膨進一步降溫，歐洲市場基本面可望改善，亦已上調對歐洲看法至中性。中國方面，剛結束的兩會持續展現穩增長的決心，市場憧憬將有更多刺激政策出台，使整體新興市場股票變得更具潛力。

鑑於未能排除貿易戰升溫的風險，市場或將持續波動，投資人宜分散投資配置於多重資產，以降低整體投資組合的風險。債券與股票的相關性雖較之前有所改善，恢復負相關狀態，但最近有跡象顯示股債回到正相關性的風險趨升，使政府債券作為分散風險工具的吸引力下降，而投資人仍可在企業債市場中，發掘防守性偏高的優質債券，亦可留意有望受惠於利率較長時間處較高水準的金融業債券。

分散投資多重資產 股票也不可或缺

總括而言，全球經濟持續增長，股市短期波動為投資人提供捕捉潛在超額回報的契機，惟關稅政策使地緣政治風險持續偏高。在此背景下，分散投資於多重資產，並適度配置股票，將可攻守兼備，爭取更好的回報。

（作者為富達國際多重資產基金經理）

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