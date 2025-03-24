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〈財經週報-投資觀點〉美債殖利率仍維持在較高水準 把握2025海外債投資契機

2025/03/24 05:30

美債殖利率仍維持在較高水準，投資人可關注信用評等較佳的投資等級債券，把握2025海外債投資契機。（彭博）美債殖利率仍維持在較高水準，投資人可關注信用評等較佳的投資等級債券，把握2025海外債投資契機。（彭博）

■陳弼堃

證券商業同業公會的統計數據顯示，2024全年國內海外債交易量達新台幣1.15兆元，年增61%，債市交易大幅增長。美國聯準會（Fed）在2024年9月啟動降息，至年底共降息4碼。因美國經濟表現仍具韌性，同時通膨降低速度走緩，Fed在2025年1月會議暫停降息，且官員表示由於經濟情勢複雜，將不急於降息。對海外債市場來說，這使美債殖利率仍維持在較高水準，提供了良好的投資機會，投資人可關注信用評等較佳的投資等級債券，享有相對穩定的收益和較低的風險。

美經濟溫和成長 留意醫療保健、科技與能源

預計2025年美國經濟呈現溫和成長，後續須留意川普政策對通膨的影響，並關注2025年企業盈餘年成長較佳的產業，如醫療保健、科技與能源等產業。

投資海外債的管道多元，可以透過臨櫃、電話、線上的方式進行，為了降低交易進入門檻，愈來愈多的銷售通路提供線上最低只要1,000美元起即可買賣部分海外債標的，或者延長線上交易時間。透過券商，甚至還可以直接以台幣交易海外債，讓投資人無須事先換匯即可下單，而透過複委託交易之券商也相較銀行有免信託保管費的優惠。

在挑選海外債時，可以考量商品的最低投資面額、殖利率、剩餘年期、票息、信用評等、發行機構未來展望及產業趨勢，並依照自己的投資需求與風險承受度選擇商品標的。針對在不同期間有現金流需求者，可以搭配債券梯的投資方式，將資金分配投資在不同到期年限的海外債，透過資金分散配置不但可以降低風險，也可以在不同年限獲得到期資金供運用。

（作者為富邦證券商品業務處副總經理）

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