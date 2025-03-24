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〈財經週報-投資觀點〉烏俄戰爭後的重建商機：鋼鐵與航運的黃金機遇

2025/03/24 05:30

烏克蘭戰後重建需求預估將達到6,000億美元，將帶動全球鋼鐵、建築材料、機械設備與航運市場的投資機會。（美聯社）烏克蘭戰後重建需求預估將達到6,000億美元，將帶動全球鋼鐵、建築材料、機械設備與航運市場的投資機會。（美聯社）

■邱喜專

烏俄戰爭已進入第3年，雖然短期內停戰仍存在變數，但戰後的重建計劃勢必成為全球投資市場的一大亮點。世界銀行指出，烏克蘭的戰後重建需求預估將達到6,000億美元，這樣的規模，將帶動全球鋼鐵、建築材料、機械設備與航運市場的投資機會。這不僅是挑戰，更是前所未有的商機，市場資金已開始積極關注相關標的，尋找戰後重建帶來的成長契機。

全球鋼鐵業迎接龐大重建需求

俄烏戰爭期間，全球鋼鐵供應鏈受影響，美國與歐洲市場均對鋼材進口施加關稅及限制，進一步推升鋼價。隨著戰後重建需求釋放，鋼鐵業將迎來新一波成長浪潮。市場預估，烏克蘭的重建計畫將帶動高達2,000萬公噸的鋼材需求，涵蓋道路、橋梁、港口、商業建築、學校與醫院等各項基礎建設。

然而，由於烏克蘭鋼鐵生產基地在戰爭期間受創嚴重，歐洲雖為主要供應來源，但自身仍為鋼鐵淨進口國，亞洲供應占歐洲進口鋼鐵的62%。這代表著，亞洲鋼鐵業者將是戰後重建的重要供應者，外銷歐洲占比較高的台灣鋼廠，在這波重建潮中更具優勢。

此外，美國鋼價近期上揚，尤其是建築用鋼需求強勁。對於在美國具備在地製造優勢的台灣鋼廠來說，未來有望進一步提升市占率。特別是部分業者已於美國本土設立工廠，在生產政策的加持下，競爭力更勝一籌。

散裝航運業：迎向供需緊縮的利多

烏克蘭戰爭期間，其主要港口遭受嚴重破壞，影響黑海區域的糧食與原物料出口。戰後的重建將帶動大量基礎建設原物料的需求，包括鋼材、水泥、木材等，全球航運市場將迎來新一波成長。

業界預測，2025至2026年新船運力供給年增低於2%，全球散裝船市場供應趨緊，一旦烏克蘭重建需求啟動，運價可望快速反彈。由於戰後初期需求種類較雜，且許多港口尚未全面恢復運作，較小型的散裝船（如輕便極限型）將率先受惠，隨後將擴展至中大型船舶（如海岬型及巴拿馬型）。

此外，散裝航運業正面臨新造船訂單不足的問題，平均交付週期約3.5年，現有船隊的運力供應相對緊張。在戰後基礎建設需求爆發的情況下，散裝航運業者將成為最大受惠者，未來成長潛力可期。

把握戰後重建的黃金契機

戰後重建不僅帶來長期成長機會，更是全球資金積極布局的重點，台灣的鋼鐵與航運業者皆可望受惠，迎來營運成長高峰。現階段台股雖然處於震盪整理築底週期，惟4月初川普首輪關稅戰告一段落，加上美國經濟數據穩健向上，股市仍在牛市軌道，投資人應密切關注戰後重建政策發展，選擇具備潛力的標的擇優布局，才不會錯失這場經濟重塑帶來的黃金商機！

（作者為群益金鼎證券數位業務處資深副總裁）

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