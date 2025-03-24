〈財經週報-投資觀點〉市場無理恐慌 美股將迎來亮眼強彈

美股第二季可能出現強勁反彈，投資人應該把握低點進場加碼。（彭博）

■陳泓睿

Assets by income percentile in 2024:Q3

自2025年2月以來，美國股市先是緩步回檔。然進入3月後，受美國總統川普大舉加碼關稅戰，且在近期訪談中他未排除經濟衰退的可能性，引發股市連續重挫，再加上亞特蘭大地區Fed的GDPNow模型預測值從年初的3%大幅下滑至2月底的-2.8%，市場恐慌情緒迅速升溫。但在恐慌之中也發現了投資人忽略的轉機。

首先GDP模型預測值之所以在一個月內快速轉向，原因在於年初以來快速增加的貿易逆差，這代表美國企業正在瘋狂囤貨以因應接下來的貿易戰升級，這些進口會在接下來的一個季度內化為庫存進而推高GDP成長；其次從核心零售銷售來看，最新數據顯示年增長超過4%，反映美國民眾消費意願強勁，甚至出現「花得比賺得多」的透支消費現象，顯示美國人民因應未來加關稅導致漲價而提前消費，前面兩者相加的效果將使第二季的經濟非常強勁，目前可說完全不需擔憂衰退風險。

請繼續往下閱讀...

另一方面，雖然川普嘴巴上講美國可能要面對「短痛」，不排除衰退的風險，但考量美國人民總體的資產，越高所得消費能力越強的階級，股票佔總資產的比例越高，股市異常暴跌的負財富效果會反過來壓抑消費，進而使經濟面臨真正的衰退風險，這種弄假成真的風險其實是川普跟Fed所不敢冒的險，所以近期股市若繼續以3月以來的速度連續下挫，Fed然會提早降息以穩定市場。

美股第二季可能出現反彈 宜把握低點進場加碼

換言之，當下投資人在恐慌之中既忽略了美國經濟在第二季將十分強勁，復忘記了Fed及川普其實絕不樂見股市崩盤的心理，只關注於川普的發言異常看空市場十分無理，近期的下跌可能已經超額反映了已知利空，第二季美股極可能出現強勁反彈，投資人應該把握近日的低點進場加碼，勿待第二季諸多利多浮現後才進場追高。

（作者為永豐金證券商品行銷部策略分析師）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法