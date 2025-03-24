〈財經週報-台股盤勢解析〉外資賣超5000億的台股 上半年市場風險

外資持續賣超台股，主要的負面衝擊來自於關稅戰與針對台股的半導體移出風險。（中央社資料照）

■吳裕良

美國標準普爾指數今年至今（20日）下跌3.7%，同期間台灣加權指數股下跌2.9%、櫃買下跌0.5%；另外，與台股明顯相關的那斯達克指數、費城半導體指數分別下跌8.4%與7.6%，上述提及的股市都是以較負面的方式呈現。主要的負面衝擊來自於關稅戰與針對台股的半導體移出風險。今年至今同一區間（至20日）港股上漲20.7%，歐盟STOXX50指數包括歐元的升值幅度之後也有接近兩成的漲幅。也就是國際主要指數在3個多月的期間產生接近三成的表現差異，在全球可能產生經濟衰退的疑慮下，非常不可能產生這樣的交易結果。預估這是一個不同市場間受到關稅戰與全球資金移動之間的強弱表現差異所呈現出來的明顯漲跌差異。

晶圓代工龍頭在今年3月初所公布的1,000億美元的美國投資計畫並非造成外資開始賣超，而是一個外資持續對於科技股減碼的趨勢加速。但是此投資計畫公布之後台股也是持續出現明顯的外資賣超。關稅戰本身對於全球科技股都是一個負面的影響，但是這次的川普2.0關稅戰跟川普1.0的貿易戰對台股的影響是有所差別的。

請繼續往下閱讀...

川普1.0科技戰 台灣是最受惠出口國

在川普1.0科技戰後來延伸至貿易戰主要是針對中國，而且台灣是明顯受惠的一方，甚至是全球最受惠的出口國。台股高科技供應鏈與美國高科技的完美結合使得台股相關上市櫃公司獲得充分的營收與獲利成長，並且市占率不斷走高，甚至是壟斷全球最高階生產的供應鏈，並且引發美國政治圈的高度關切，甚至也延伸至這次的關稅戰。

不得不分析日本半導體在1970~1980的崛起與後來的衰退。日本在1970年政府扶持下與產業共同努力下，全世界半導體營收前十名有一半以上是日本半導體業者，開始引發美國國會的注意甚至有計畫性的要求簽定不利的合約下造成日本半導體優勢開始下滑。影響層面從匯率、扶持對手三星，另外反傾銷高稅率，造成日本半導體與整個日本市場的大幅度修正與資產削減。甚至日本半導體在世界競爭地位造成明顯的長期斷層，現在還期望台灣的晶圓代工龍頭去提振日本半導體的復甦。

川普2.0關稅戰 台灣不易再成受惠者

惟經過分析這次的投資案與日本1980年代的負面影響並不相同，預計並不是一個有限的負面影響。同時台灣供應鏈地位與價值也不會因為轉投資美國生產而不復存在，因為技術、研發能力、生產彈性與客戶滿意度都是台灣相關業者不易被取代的。只是這次的貿易戰台灣不易再成為受惠者了。

在4月2日的全面性關稅戰稅率公布後，市場還需要一些時間消化與反映。負面的影響還是有，惟其負面影響主要反映在今年上半年對於股市的影響，今年下半年有機會降低不確定性。

高科技供應鏈營收具高成長 台股行情不宜看淡

結論: 台股不再是科技戰或貿易戰的受惠者，但也不是一個嚴重的受害者，股市與國內直接投資都會受到負面影響。預計今年外資與關稅戰在上半年的負面影響較大。惟今年的產業面尤其在高科技供應鏈營收與獲利持續具有高成長能力，因此對於台股市場今年整年行情還是不宜看淡。

（作者為聯邦投信投資長）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法