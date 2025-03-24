晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-熱門族群〉國防預算衝GDP3% 軍工股可望受惠

2025/03/24 05:30

國防部將優先編列特別預算，讓國防預算達GDP3%以上的目標，激勵軍工股上週股價表現。（中央社資料照）國防部將優先編列特別預算，讓國防預算達GDP3%以上的目標，激勵軍工股上週股價表現。（中央社資料照）

記者王憶紅／專題報導

國防部提出「4年期國防總檢討」報告指出，將遵循總統指示，優先編列特別預算，讓國防預算達GDP3%以上的目標，激勵軍工股上週股價表現亮麗。其中，漢翔（2634）上週漲幅達14.38%；寶一（8222）週漲幅達10.41%；雷虎（8033）、晟田（4541）、台船（2208）的週漲幅也分別有8.13%、7%、3%。市場人士指出，除國防預算可望提高，在歐盟發布的最新國防白皮書中，也擬增加軍費開支、擺脫對美國依賴下，台灣軍工股也可望受惠，只要地緣政治風險不降溫，軍工股就多有表現。

漢翔6月推反制無人機系統

無人機是未來不對稱作戰的最有效武器，而漢翔首架「反制無人機系統」將在6月與策略夥伴一起推出，且已和去年拿下國防部陸用型監偵無人機、訂單逾24億元的智飛合作。而經濟部去年九月成立的台灣卓越無人機海外商機聯盟，已陸續與美國、波蘭、捷克、立陶宛、德國等簽署合作協議，開發潛在訂單。台灣卓越無人機海外商機聯盟主席、漢翔董事長胡開宏表示，目前正在統計、盤點聯盟夥伴的海外訂單，預期520前會繳出一張成績單。

胡開宏表示，在全球打造去紅化無人機供應鏈下，預期聯盟成員也可望接到要增加國防預算歐盟國家訂單。漢翔去年財報將在3月27日對外公告。

近年來積極布局無人機市場的雷虎，無人機涵蓋軍規、工業與商用應用，並與多家國內外企業及政府機構合作，也研發無人船，布局國防與商用市場。而雷虎2月營收1.35億元，年增50%，稅後盈餘0.1億元，每股稅後盈餘（EPS）0.07元。雷虎去年EPS為0.5元。

晟田今年前2月營收2.43億元，年增49.5%，去年EPS為1.26元，轉虧為盈。法人指出，晟田今年受惠航太客戶需求可望轉好，全年營收有望成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財