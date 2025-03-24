〈財經週報-熱門族群〉國防預算衝GDP3% 軍工股可望受惠

國防部將優先編列特別預算，讓國防預算達GDP3%以上的目標，激勵軍工股上週股價表現。（中央社資料照）

記者王憶紅／專題報導

國防部提出「4年期國防總檢討」報告指出，將遵循總統指示，優先編列特別預算，讓國防預算達GDP3%以上的目標，激勵軍工股上週股價表現亮麗。其中，漢翔（2634）上週漲幅達14.38%；寶一（8222）週漲幅達10.41%；雷虎（8033）、晟田（4541）、台船（2208）的週漲幅也分別有8.13%、7%、3%。市場人士指出，除國防預算可望提高，在歐盟發布的最新國防白皮書中，也擬增加軍費開支、擺脫對美國依賴下，台灣軍工股也可望受惠，只要地緣政治風險不降溫，軍工股就多有表現。

漢翔6月推反制無人機系統

無人機是未來不對稱作戰的最有效武器，而漢翔首架「反制無人機系統」將在6月與策略夥伴一起推出，且已和去年拿下國防部陸用型監偵無人機、訂單逾24億元的智飛合作。而經濟部去年九月成立的台灣卓越無人機海外商機聯盟，已陸續與美國、波蘭、捷克、立陶宛、德國等簽署合作協議，開發潛在訂單。台灣卓越無人機海外商機聯盟主席、漢翔董事長胡開宏表示，目前正在統計、盤點聯盟夥伴的海外訂單，預期520前會繳出一張成績單。

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胡開宏表示，在全球打造去紅化無人機供應鏈下，預期聯盟成員也可望接到要增加國防預算歐盟國家訂單。漢翔去年財報將在3月27日對外公告。

近年來積極布局無人機市場的雷虎，無人機涵蓋軍規、工業與商用應用，並與多家國內外企業及政府機構合作，也研發無人船，布局國防與商用市場。而雷虎2月營收1.35億元，年增50%，稅後盈餘0.1億元，每股稅後盈餘（EPS）0.07元。雷虎去年EPS為0.5元。

晟田今年前2月營收2.43億元，年增49.5%，去年EPS為1.26元，轉虧為盈。法人指出，晟田今年受惠航太客戶需求可望轉好，全年營收有望成長。

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