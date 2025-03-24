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〈財經週報-ETF投資〉資金流入 非投等債、金融債最佳

2025/03/24 05:30

PGIM 預估各經濟情境發生機率PGIM 預估各經濟情境發生機率

記者張慧雯／專題報導

川普2.0政策多變，投信業者建議，現階段以非投資等級債ETF為主。 （中央社資料照）川普2.0政策多變，投信業者建議，現階段以非投資等級債ETF為主。 （中央社資料照）

面對川普2.0政策多變，投資在債券型ETF的資金也出現變動。其中，長天期美債淨流出最高，不少投資人心慌慌，債券ETF還能繼續持有嗎？投信業者認為，現階段建議以非投資等級債ETF為主，報酬率較高，已有較明顯資金流入。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，川普正式上任後，美國公布的一系列經濟數據大多出現不如預期的狀況，不過，軟著陸機率達55%，預期在美債利率快速下行後，短線可能出現反彈修正，而逢利率反彈時則為加碼美國非投資級債的時點。

他指出，美國非投資級債違約率仍處低檔，甚至JPMorgan下調今年美國非投資級債企業違約率至1.25%，遠低於長期平均的3.4%，有利於支持信用利差低檔盤整，更何況根據歷史數據統計，美國非投資等級債的高殖利率可望隨著時間的累積創造息收貢獻，以目前殖利率約近7%水準來看，除非遇到較大風險事件，否則正報酬機率仍較高，且持有時間越長報酬相對較佳。

凱基美國非投等債ETF（00945B）研究團隊也分析，雖然關稅戰的影響沒那麼快落幕，不過就去年第四季美國企業財報成績，或個人所得結果優於市場預期，都可以看出美國經濟動能持續穩健向上，預估今明兩年美國企業違約率可望維持在歷史低檔；而在美國企業資產負債表良好、不良資產規模較小的情況下，債券投資可以適度向下放寬信評標準，以放大票息收入機會；並降低存續天期，使利率風險可控。

此外，美國金融股在川普當選後表現持續領先大盤，金融主順位債與次順位債過去一年表現也超越全球投資級公司債，在美國緩步降息基調不變下，投資金融債有機會享有金融監管鬆綁以及降息的雙重利多，後勢看好。

反映川普政策面利多 金融債績效領先

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在川普當選後，金融債表現領先投資級公司債的態勢更加顯著。根據統計，過去一年金融次順位債上漲7.52%，金融主順位債上漲6.55%，均領先全球投資級公司債（5.48%），金融債已在反映川普上任後的政策面利多。

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