〈財經週報-ETF投資〉市值型進化 成分股更多樣

2024年台股ETF定期定額扣款金額及戶數

記者張慧雯／專題報導

去（2024）年高股息ETF大爆發，今（2025）年市場焦點轉向市值型ETF，首季接連發行3檔市值型ETF，包括富邦台灣旗艦動能ETF（009802）、保德信台灣市值動能ETF（009803）及聯邦台灣精彩50ETF（009804），再加上元大台灣50（0050）宣布調降費用率與準備分割、降低進入門檻，形成簡單版與進階版市值型ETF大車拚。

投信業者直指，由於高股息ETF股息配發金額直直落，資金明顯轉向市值型ETF，市值型ETF定期定額扣款金額自去年底就超越高股息ETF。從統計數字來看，台股ETF每月定期定額扣款金額至去年底為119億元，佔整體ETF定期定額扣款金額137.6億元的86.5%；其中，市值型ETF扣款金額於去年12月超越高股息ETF，雖然扣款戶數尚未超越高股息，但市值型ETF扣款戶數逐月成長，反而是高股息ETF扣款戶數自2024年第四季起出現緩降。

請繼續往下閱讀...

有趣的是，新一代市值型ETF如富邦台灣旗艦動能ETF標榜「股價動能」；保德信台灣市值動能ETF強調「價值品質」；聯邦台灣精彩50ETF則設有「單一持股30%上限」；至於簡單版的元大台灣50ETF宣布調降經理費和保管費，並啟動分割程序，預料分割後每單位股價將降至40元以下、等於一張約4萬元，提供更具吸引力的入手價格，富邦台50ETF（006208）也可能計劃採相應的措施應對市場競爭。

市值型ETF 強調主題性投資概念

業者分析，回顧最初的市值型ETF產品，主要以個股市值作為排序基礎，以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性，隨著市場需求的變化，市值型ETF開始融入主題性投資的概念（如加入ESG、低碳轉型等主題），如今市值型ETF再度進化，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，也加入更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，成為進階版的市質型ETF。

至於市值型ETF該選簡單版？還是進階版？業者認為，答案見仁見智。如何選擇還是要看投資人屬性或者是不是有特別主題的偏好而定，沒有標準答案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法