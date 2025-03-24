晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經週報

〈財經週報-ETF投資〉主動型、被動式 ETF新產品相繼問世

2025/03/24 05:30

市場上ETF產品越來越多，主動型ETF、被動式多元資產ETF等新產品相繼問世，投資人選擇更多。（資料照）市場上ETF產品越來越多，主動型ETF、被動式多元資產ETF等新產品相繼問世，投資人選擇更多。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

主動式ETF、現行被動式ETF比較主動式ETF、現行被動式ETF比較

今年以來指標科技股ETF深陷負報酬，在川普搖擺不定的政策下，航太防衛科技ETF崛起，元大航太防衛科技（00965）今年以來漲幅接近兩成；投信業者認為，市場上ETF產品越來越多，投資人不要只看市值型、高股息型、債券型，接下來主動型ETF、被動式多元資產ETF等新產品相繼問世，投資人可有更多選擇。

主管機關於2024年12月開放ETF新商品主管機關於2024年12月開放ETF新商品

野村投信推出國內首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式ETF」（00980A），預計4月15日至18日展開募集，5月5日掛牌上市，IPO每股發行價10元，採季配息機制。

投資人應該檢視投資的ETF或基金、股票，是否過於集中。（中央社資料照）投資人應該檢視投資的ETF或基金、股票，是否過於集中。（中央社資料照）

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，投資人對於投資商品的要求愈來愈高，而全球主動式ETF總規模已經超過1兆美元，已然成為ETF投資新顯學，且根據研調機構預估，2030年總規模更有望來到4兆美元。

基金經理人主動選擇標的 主動式ETF風險較高

投信業者指出，主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF是經理人依據追蹤標的指數進行成分股的操作，主動型ETF則是由基金經理人主動選擇標的，期待能夠賺取超額報酬；值得注意的是，主動式ETF的績效表現取決於基金經理人，因此會有較高的操作風險，此外，主動式ETF需要主動管理，亦可能產生較高的管理費及交易成本。

至於被動式多資產ETF屬於傳統被動型ETF，追蹤標的指數成分證券，同時包括股票及債券，為投資人提供多元資產配置的便利性。

投信業者分析，無論是被動或主動型ETF，其實投資人最應該檢視的，就是手中投資的ETF或基金、股票，是否過於集中；舉例來說，手中有台積電（2330），又持有0050（元大台灣50），再申購高科技ETF，那麼投資部位就一半以上偏重於台積電，在投資不夠分散的情況下，波動度就大增，積極型的投資人可能還能夠忍受，若是保守型投資人就不適合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財