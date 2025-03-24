〈財經週報-ETF投資〉主動型、被動式 ETF新產品相繼問世

市場上ETF產品越來越多，主動型ETF、被動式多元資產ETF等新產品相繼問世，投資人選擇更多。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

主動式ETF、現行被動式ETF比較

今年以來指標科技股ETF深陷負報酬，在川普搖擺不定的政策下，航太防衛科技ETF崛起，元大航太防衛科技（00965）今年以來漲幅接近兩成；投信業者認為，市場上ETF產品越來越多，投資人不要只看市值型、高股息型、債券型，接下來主動型ETF、被動式多元資產ETF等新產品相繼問世，投資人可有更多選擇。

主管機關於2024年12月開放ETF新商品

野村投信推出國內首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式ETF」（00980A），預計4月15日至18日展開募集，5月5日掛牌上市，IPO每股發行價10元，採季配息機制。

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投資人應該檢視投資的ETF或基金、股票，是否過於集中。（中央社資料照）

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，投資人對於投資商品的要求愈來愈高，而全球主動式ETF總規模已經超過1兆美元，已然成為ETF投資新顯學，且根據研調機構預估，2030年總規模更有望來到4兆美元。

基金經理人主動選擇標的 主動式ETF風險較高

投信業者指出，主動型ETF和被動型ETF最大的差異在於投資策略的不同，被動型ETF是經理人依據追蹤標的指數進行成分股的操作，主動型ETF則是由基金經理人主動選擇標的，期待能夠賺取超額報酬；值得注意的是，主動式ETF的績效表現取決於基金經理人，因此會有較高的操作風險，此外，主動式ETF需要主動管理，亦可能產生較高的管理費及交易成本。

至於被動式多資產ETF屬於傳統被動型ETF，追蹤標的指數成分證券，同時包括股票及債券，為投資人提供多元資產配置的便利性。

投信業者分析，無論是被動或主動型ETF，其實投資人最應該檢視的，就是手中投資的ETF或基金、股票，是否過於集中；舉例來說，手中有台積電（2330），又持有0050（元大台灣50），再申購高科技ETF，那麼投資部位就一半以上偏重於台積電，在投資不夠分散的情況下，波動度就大增，積極型的投資人可能還能夠忍受，若是保守型投資人就不適合。

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