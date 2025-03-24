台商回流 藉「轉投資」撤資中國

台商撤資中國的跡象明顯，以轉投資方式撤出在中國的資金。（彭博資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕西進榮景難再，去年西進投資額占整體對外投資比重已正式跌破一成，且台商撤資中國的跡象明顯，以轉投資方式撤出在中國的資金。

經濟部投審司官員指出，中資來台投資規模向來不大，自二○○九年六月開放中資來台投資以來，整體核准投資金額累計約二十九億八九四四萬美元；因此，只要單一案子投資額上升，就能因低基期達成很高的年增率，例如今年一月年增三○五○％、去年全年年增九○一％。

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去年對中投資年增率上升，主因當年十一月核准中資投資人新加坡商鴻運科以九十億元增加台灣分公司營業資金；而鴻運科的上層主要股東是鴻海精密工業。

此外，今年一月中資投資金額增加，主因香港商鵬鼎公司以三十億元增資鵬鼎科技，而鵬鼎具台商背景，是由在台上市的臻鼎—KY公司一○○％控股，而臻鼎—KY公司上層主要股東是鴻海精密工業股份有限公司，持股約三成。投審司說明，該案投資路徑因透過港商鵬鼎在深圳子公司來台投資，因此仍須依中資規定許可。

另一方面，去年台商對中投資增至三十六．五四億美元，看似從二○二三年的低點回彈，但實則並非回溫。投審司說明，主因鴻海、友達光電、亞洲水泥等台商併購跨國企業，間接認列外國公司既有對中國的投資等，該類案件並無實際對中國投資。

相較之下，去年對外投資金額（不含中國）四四九．三二億美元，年增九十．五七％，主要大型投資案包括台積電、世界先進等投資案。

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