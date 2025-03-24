逆勢成長 0050受益人數將破百萬

根據集保結算所最新統計，元老級國民ETF「元大台灣卓越五十」截至上週五（21日）止，受益人數高達99.77萬人，即將突破百萬大關。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕市值型ETF當道！根據集保結算所最新統計，元老級國民ETF「元大台灣卓越五十」截至上週五（二十一日）止，受益人數高達九十九．七七萬人，即將突破百萬大關；同時基金淨資產接近四九○○億元，距離五千億元不遠，待規模超過五千億元後，投資人可望享有更低的管理費。

台股持續震盪，不少股民多持觀望態度，高股息ETF受益人數更大減。不過，「元大台灣五十」受益人數逆勢大增，去年十二月底約七十七萬人，全年受益人數增加不到二十萬人；但今年農曆年前宣布調降經理費和保管費，後又啟動分割程序，受益人數突飛猛進，三個月內大增超過二十二萬人，即將成為受益人數破百萬的首檔國內市值型ETF。

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若規模破5千億 經理費將降

不只受益人數大增，元大台灣五十上週五規模接近四九○○億元，根據元大投信公告，基金規模超過五千億至一兆元，經理費為○．○八％，換句話說，規模越大、經理費呈階梯式下降。

今年三月初，台灣指數公司也公告台灣五十指數成分股換股名單，納入航運股萬海，刪除塑化股台化，指數變動自三月二十一日交易結束後生效。

根據口袋證券統計，萬海月營收連續十二個月年增，每股盈餘創近八季新高。口袋證券分析，指數型ETF投資逐漸成為主流，尤其受年輕族群的歡迎，投資人可藉由觀察台灣五十指數成分股變動，了解ETF特性，制定適合自身的投資策略。

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