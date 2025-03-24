澳財長：美關稅造成全球破壞性衝擊

澳洲財政部長查默斯昨警告，美國政府的政策將對全球經濟帶來「嚴重破壞的」衝擊。（歐新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕澳洲財政部長查默斯（Jim Chalmers）昨警告，美國政府的政策將對全球經濟帶來「嚴重破壞的」（seismic）衝擊。先前他也批評，美國對進口鋼鋁課徵二十五％關稅是「適得其反」的行為。

查默斯將於二十五日公布他第四份國家預算，他指出，美國總統川普重返白宮，「已讓這份預算蒙上陰霾」。他接受彭博訪問說：「我們面對的是個充滿不確定性的全新世界，美國的變化並不令人驚訝，但卻將帶來嚴重破壞。」

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他補充：「中東與歐洲爆發衝突，全球出現政治不確定性與分歧，這份預算不僅在於因應所有的不確定性，也是為了讓我們在面對那些外部衝擊時更具韌性。」

幾天前，查默斯告訴澳洲廣播公司（ABC），川普的鋼鋁關稅對澳洲的影響相對較小，「但做為長期夥伴與盟友，我們值得更好待遇，這類關稅是適得其反、自我傷害的，不僅美國，也將是全球低成長、高通膨的原因」。

澳洲預定五月中舉辦大選，查默斯表示，在全球經濟深陷嚴重的不確定性之際，該投票將聚焦於如何讓國家經濟更有韌性。他也預測，川普鋼鋁關稅對澳洲經濟成長的影響至二○三○年，將低於○．○二％。

澳洲曾大力遊說華府，讓澳洲獲得鋼鋁關稅豁免，儘管川普表示將考慮該提議，但最終沒有給予此待遇。如今，澳洲將注意力轉向川普預定四月二日公布的對等關稅，屆時澳洲對美國主要出口，包括牛肉、藥品等可能受到影響。

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