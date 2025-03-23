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日媒：向世界最強數位國台灣學習

2025/03/23 05:30

推崇台積電、鴻海「逆境突圍力」

〔編譯魏國金／綜合報導〕日經商業（Nikkei Business）二十四日將出刊「向世界最強的數位國家學習：台灣─台積電與鴻海的逆境突圍力」特輯，深度分析台灣如何以不到四十年的時間，蛻變成決定全球經濟命運的戰略要地，而日本或許可以借鏡台灣，振興其數位產業。

籲借鏡台灣 振興日本數位產業

該專輯引言是，台灣已成為決定全球經濟命運的戰略要地，半導體巨頭台積電繼續主導尖端半導體製造領域，而隨著美中關係緊張加劇，半導體已成為戰略性商品，台灣的地緣政治重要性也進一步增強。

高科技產業推動台灣經濟發展，二○二四年台灣人均國內生產毛額（GDP）預計將超越日本，一個人口僅逾二三○○萬的島國，是如何發展出改變世界的技術和龐大的經濟圈？解開其中奧秘，可以為振興日本的數位產業提供線索。

特輯分成「最強台積電的誕生：台灣的四個勝利法則」、「鴻海：巨艦的機敏與中國策略距離」、「台灣新創企業：從日本走向世界」、「政治環境下的韌性與創新」四大部分。

在台積電部分，文章指出，從創立專業晶圓代工模式的台積電創辦人張忠謀，到接棒的劉德音、魏哲家，都與美國有深厚的連結。從台積電第四季業績來看，北美占營收七十五％，而美國是智慧手機與人工智慧（AI）等數位市場的核心，斬獲多少美國市場訂單，就決定晶圓代工的成敗，台灣了解美企的商業習慣與思維是台企的優勢。

台積電也從國家研究機構工研院孕育而生，透過政府政策、人才、土地等全面支援，以及清華大學等培養大量半導體人才，加上超高效率經營，使台積電技術層層突破，是台積電成為全球無可取代的半導體供應商的原因。

在巨艦鴻海部分，鴻海雖先行進入中國深圳，但近年因地緣政治風險已轉向台灣、印度、東南亞、墨西哥等地分散布局，鴻海在地緣政治風險的反應較日本企業迅速。

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