看問題》油水電價待改革 政治惡鬥更難解

油水電價格實際上有「連動性」，執政黨就算想盡辦法出手解套，但在現今政治惡鬥下，油水電價改革只會難上加難。（資料照）

記者林菁樺／特稿

經濟部所屬國營事業的油電糖水四家公司，過去績效都不差，但現在只剩台糖還有盈餘，油水電三兄弟只能競相比慘。國營事業每年盈虧都會納入績效檢視，但油水電價格實際上有「連動性」，例如中油氣價影響到台電燃氣發電成本，台電電價又影響台水輸水成本，現況很難是「兄弟爬山、各自努力」，執政黨就算想盡辦法出手解套，但在現今政治惡鬥下，油水電價改革只會難上加難。

以油價為例，雖訂有浮動油價公式，卻被雙平穩措施「綁手綁腳」，瓦斯更凍漲超過四年，中油受困於賣一桶、虧一桶，連台塑也都不想「賠」著玩；而電價漲幅因選票考量，不管誰執政，都不敢跟上燃料漲幅，民生低級距電價難回到合理水準；水價更是整整三十一年沒能調整成功。台電已累積虧損四千多億元，中油累虧也逾六百億元，台水更是連三年大虧，油水電的財務如無底洞是「越虧越大」。

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雖然中央政府的預算撥補算是不影響民生物價的最優選擇，無奈立法院政黨惡鬥，撥補始終被打回票；若政府放手回歸公司治理角度，油水電與瓦斯等適度反映成本，不管時機掌握得好不好，在野黨絕對會見縫插針、順勢操作水電油氣齊漲議題。

若電價喊漲，水價就很難同時檢討，經濟部高層發言已可嗅出水價調整腳步放緩；但或許換個角度思考，現有的油價緩漲與亞鄰最低價等平穩措施，仍可有檢討空間，不該一拖再拖，否則油水電三家國營事業的財務互相影響而不斷惡化，屆時要拆雷就更難了。

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