小檔案》勞工退休2筆錢 勞保、勞退不一樣

新制勞退基金去年大賺6989.7億元，收益率逾16％，再創歷史新高。（資料照）

「勞保」全名為「勞工保險」，給付內容包含生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付及死亡給付。其中「老年給付」是指勞工退休後，當年齡、年資符合條件時可請領，分三種請領資格，包括老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付。

外界常討論「勞保破產年限」等，是指「老年年金」；自2024年起要請領老年年金，需符合「年滿64歲、保險年資合計滿15年」，2026年後提高至65歲。

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「勞退」全名是「勞工退休金」，即2005年7月1日起實施的新制勞退，雇主應每月依照工資金額，為勞工提繳不低於6%的勞工退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，專戶內累積的退休金可帶著走，不會因轉職或企業倒閉、歇業而受影響；勞工也可在每月工資6%範圍內，個人自願另提繳退休金。

勞工年滿60歲即得請領退休金，若提繳退休金年資滿15年以上，得選擇請領月退休金或一次退休金，提繳退休金年資未滿15年，只能請領一次退休金。（記者李靚慧）

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