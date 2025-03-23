晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

小檔案》勞工退休2筆錢 勞保、勞退不一樣

2025/03/23 05:30

新制勞退基金去年大賺6989.7億元，收益率逾16％，再創歷史新高。（資料照）新制勞退基金去年大賺6989.7億元，收益率逾16％，再創歷史新高。（資料照）

「勞保」全名為「勞工保險」，給付內容包含生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付及死亡給付。其中「老年給付」是指勞工退休後，當年齡、年資符合條件時可請領，分三種請領資格，包括老年年金給付、老年一次金給付及一次請領老年給付。

外界常討論「勞保破產年限」等，是指「老年年金」；自2024年起要請領老年年金，需符合「年滿64歲、保險年資合計滿15年」，2026年後提高至65歲。

「勞退」全名是「勞工退休金」，即2005年7月1日起實施的新制勞退，雇主應每月依照工資金額，為勞工提繳不低於6%的勞工退休金，儲存於勞保局設立的勞工退休金個人專戶，專戶內累積的退休金可帶著走，不會因轉職或企業倒閉、歇業而受影響；勞工也可在每月工資6%範圍內，個人自願另提繳退休金。

勞工年滿60歲即得請領退休金，若提繳退休金年資滿15年以上，得選擇請領月退休金或一次退休金，提繳退休金年資未滿15年，只能請領一次退休金。（記者李靚慧）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財