新制勞退自提不間斷 分紅多一倍

新制勞退基金去年大賺6989.7億元，收益率逾16％，再創歷史新高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕新制勞退基金去年大賺六九八九．七億元，收益率逾十六％，再創歷史新高。勞保局三月初完成收益分配，二○二三年分紅達三十萬元的A先生，二○二四年的分紅再多了十萬元、分配超過四十萬元。Ａ先生指出，他自參與新制勞退個人帳戶開始，就持續每月自願提繳六％至退休，整整提繳了十七年，若沒有當初的堅持，二○二四年只能分紅二十萬元，差了二十萬元。

新制勞退基金去年大賺6989.7億 收益率逾16％

勞動基金去年投資收益創新高，與千萬勞工退休後生活息息相關的二大基金，「勞保基金」報酬率高達十八％、收益一六二九億元；「新制勞退基金」報酬率逾十六％，大賺六九八九．七億元，都創下歷史新高。在一二九二萬個退休金個人專戶中，約四六七萬戶（三十六．二％）分配超過五萬元，二八二萬戶（二十一．八％）分配二萬至五萬元，但也有五四三萬戶（約四十二％）分不到二萬元。

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A先生查詢最新的分紅數字後，發現又破了紀錄，與去年三月相較，這次分紅金額超過四十萬元，加上今年一至二月未分配的收益四．三萬元，他個人帳戶總額至今年三月四日達到二九七．六萬元，而去年三月時僅二五二．七萬元。

勞退自提 不計入薪資所得課綜所稅

A先生二○二二年時年滿六十五歲退休，他分享自己累積退休金的過程時說，勞退新制二○○五年起實施，他當時選了新制，除了公司每月提撥的六％退休金外，另也每月自願提撥薪資的六％至個人專戶，每年自願提繳的金額還可以不計入薪資所得課綜所稅。

全球股市自二○二一年起大漲，新制勞退基金也大賺，A先生個人帳戶分紅近十九萬元，雖然二○二二年勞退基金慘賠，隔年無法分紅還倒賠十八萬元，但二○二三年股市大好，又獲得了三十萬元的分紅，二○二四年更分紅超過四十萬元。

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