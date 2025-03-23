最低工資諮詢會週二登場 聚焦時薪月薪脫鉤

今年首次最低工資諮詢會本週二召開，將首度發布時薪、月薪差距對求職影響評估報告，並關注「普遍低薪」行業缺工原因。（中央社資料照）

首度發布時薪、月薪差距對求職影響報告 探究缺工原因

〔記者李靚慧／台北報導〕今年首次最低工資諮詢會本週二（三月二十五日）召開，將首度發布時薪、月薪差距對勞工求職影響的評估報告。據了解，該報告認為時薪、月薪差距並未影響求職意願；但部分委員仍主張應有更精確的調查，且今年下半年的最低工資審議，更應關注部分「普遍低薪」行業別，為何在最低工資連九漲後，多數勞工的月薪仍僅貼近最低工資。

物價蠢動 最低工資是否調漲受矚目

台電千億元撥補預算恐落空，四月電價又傳將調漲，三十一年未調整水價，也因台水持續虧損而進行檢討；最低工資在歷經九度調漲後，今年月薪已達二萬八五九○元、時薪達一九○元，在物價蠢動下，是否還有調漲空間格外受到關注。

請繼續往下閱讀...

《最低工資法》二○二四年一月一日施行後，最低工資訂定是由「最低工資審議會」進行審議，審議會應於每年第三季召開，在此之前，將先召開數次最低工資諮詢會，針對當前經濟社會情勢進行影響評估報告，以及最低工資調整後對各業別的影響，提供審議委員參考；週二是今年首次最低工資諮詢會議，將提供去年審議委員要求的研究時薪月薪脫鉤評估報告，是否是導致求職者選擇部分工時工作、捨棄全時工作，進而引發缺工的主因。

以每天八小時、工作二十二天計算，目前時薪勞工可月領三萬三四四○元，而月薪僅二萬八五九○元，差距達四八五○元。據了解，勞動部提供分析報告指出，對比二○一二年與二○二三年數據，發現雖然時薪制勞工人數增加，但月薪制勞工人數也同步增加，因此時薪勞工人數增加，應該是因雇主的偏好等因素，難以判定是因時薪與月薪脫鉤而造成。

工資審議 將關注「普遍低薪」行業

不過，有委員主張，目前年輕族群普遍不愛加班，當面對時薪制薪資大漲、又無需加班，而月薪工作薪資條件較差、又有加班等要求，難以排除年輕族群「捨月薪、就時薪」的趨勢，此調查還需有更精確的年齡層分析，才能看出全貌。

根據主計總處預估，二○二五年全年CPI預估為一．九四％、GDP為三．一四％，但電價、水價都在喊漲，恐又會導致「應參採」的消費者物價指數年增率走揚，而加大年底最低工資調幅；審議委員建議，應先針對「普遍低薪」行業，研究為何在最低工資連九漲後，其月薪仍僅貼近最低工資無法提升，反而頻喊缺工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法