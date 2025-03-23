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電價審議月底登場 民生低於10% 產業調漲5%內

2025/03/23 05:30

電價審議會預計本週登場，台電提案方向為整體平均電價漲幅約6％，產業電價漲幅不超過5％、民生低於10％。（資料照）電價審議會預計本週登場，台電提案方向為整體平均電價漲幅約6％，產業電價漲幅不超過5％、民生低於10％。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電價審議會預計本週登場，台電提報低級距住宅的第一、二段同步上漲方案，但也研議兩段整併為同一級距，即最低的一二○度以下將消失，而「同漲」方案對台電財務挹注大於「整併」方案，一年可多約五十億元；據透露，台電提案方向為整體平均電價漲幅約六％，產業電價漲幅不超過五％、民生低於十％。

台電研議 低級距電價合理化

同漲、整併 平均漲幅約6％

電價審議會前會上週已召開完畢，經濟部長郭智輝二十一日聽取相關報告。為解決台電財務壓力，規劃方案是一三四○萬住宅用戶與九十一萬小商家、三十三萬產業用戶等都要調整，平均漲幅仍要六％，全年虧損才不致擴大。

因低級距的住宅電價有多年凍漲或微漲，而最低兩段級距超過九百萬戶，售電單價與成本偏離甚遠，台電期盼低級距電價盡早合理化，研擬「同漲」、「整併」兩個方向，其中同漲方案可挹注電費收入全年約一五○億元，整併方案約近一百億元。

三三○度以上住宅用戶也都會調整，特別是七百度以上之前已陸續調整，千度最高的夏月單價已達每度八元，因此高級距調幅這次將相對收斂。據透露，因先前多次電價調漲都以產業用電為主，這次將先討論民生電價合理化，確定後再討論產業電價；整體而言，民生電價漲幅控制十％以內、產業電價低於五％。台電強調，同漲、整併等相關方案都待電價審議會正式拍板。

產業電價調整以不超過韓國電價為原則，目前韓國每度約四．九八元，台灣約四．二七元，還有調整空間，但因近三年產業電價已四次調漲，這次漲幅估較低，且採齊頭式調整。

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