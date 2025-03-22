晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

內需疲軟稅收減 中國無力打關稅戰

2025/03/22 05:30

中國去年稅收降幅創紀錄，稅收減少將使中國在與美國貿易對峙時，處於不利地位，因可協助出口商的資金減少，這些出口型產業驅動經濟成長，卻恐受川普關稅嚴重衝擊。圖為廣東一處廠房招租中。（彭博檔案照）中國去年稅收降幅創紀錄，稅收減少將使中國在與美國貿易對峙時，處於不利地位，因可協助出口商的資金減少，這些出口型產業驅動經濟成長，卻恐受川普關稅嚴重衝擊。圖為廣東一處廠房招租中。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國去年稅收降幅創紀錄，紐約時報報導，稅收減少將使中國在與美國貿易對峙時，處於不利地位，因可協助出口商的資金減少，這些出口型產業驅動經濟成長，卻恐受川普關稅嚴重衝擊。

預算赤字擴大 振興政策捉襟見肘

中國官方數據顯示，去年整體稅收年減三．四％，與當局公布經濟成長年增五％有巨大差異。稅收下降意味預算赤字擴大，代表推動振興政策時將捉襟見肘，其中地方政府出售國有土地的收入銳減，過去地方政府八十％財源來自售地。

惠譽評級統計，截至二○一八年，中國中央與地方政府的總收入，包括稅收與土地銷售占經濟產出二十九％，但今年預算顯示，該占比下跌至二十一．一％。

最大稅收增值稅 去年比預期低7.9％

報導指出，除了售地收入急遽下降，其他稅收收入疲軟成為新問題，中國最大稅收來源是增值稅，去年該稅收低於預期七．九％。中國官方文件禁止使用「通貨緊縮」一詞，中國財政部解釋，增值稅下降「主要是工業生產者出廠價格低於預期」，去年中國的生產者價格下降二．三％。

另一大難題是中國的工資下降與裁員增加，尤其是去年下半年，中國財政部在預算中表示，去年徵收的個人所得稅低於預期七．五％。

中國對進口商品徵收的高關稅也是一大收入來源，但由於房市崩盤，許多人損失大筆積蓄，消費者減少購買進口商品，許多進口商品的價格因此下降；中國財政部說，去年的關稅收入比預期低九．二％。

紐時指出，今年中國的財政狀況可能比預期還要糟糕。本月五日中國財政部公布二○二五年預算，儘管借貸達到創紀錄水準，但要找到刺激消費所需的資金卻非常困難，反映連中央政府可能都沒錢了。

另路透報導，擴大內需是中國政府今年施政首要，以降低美國關稅戰衝擊，但企業註冊數據企查查顯示，去年中國倒閉餐飲公司近三百萬家，創空前紀錄；分析師指出，中國餐廳平均壽命僅五百天，北京僅有一年，去年上半年北京餐廳淨利潤暴跌八十八％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財