內需疲軟稅收減 中國無力打關稅戰

中國去年稅收降幅創紀錄，稅收減少將使中國在與美國貿易對峙時，處於不利地位，因可協助出口商的資金減少，這些出口型產業驅動經濟成長，卻恐受川普關稅嚴重衝擊。圖為廣東一處廠房招租中。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國去年稅收降幅創紀錄，紐約時報報導，稅收減少將使中國在與美國貿易對峙時，處於不利地位，因可協助出口商的資金減少，這些出口型產業驅動經濟成長，卻恐受川普關稅嚴重衝擊。

預算赤字擴大 振興政策捉襟見肘

中國官方數據顯示，去年整體稅收年減三．四％，與當局公布經濟成長年增五％有巨大差異。稅收下降意味預算赤字擴大，代表推動振興政策時將捉襟見肘，其中地方政府出售國有土地的收入銳減，過去地方政府八十％財源來自售地。

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惠譽評級統計，截至二○一八年，中國中央與地方政府的總收入，包括稅收與土地銷售占經濟產出二十九％，但今年預算顯示，該占比下跌至二十一．一％。

最大稅收增值稅 去年比預期低7.9％

報導指出，除了售地收入急遽下降，其他稅收收入疲軟成為新問題，中國最大稅收來源是增值稅，去年該稅收低於預期七．九％。中國官方文件禁止使用「通貨緊縮」一詞，中國財政部解釋，增值稅下降「主要是工業生產者出廠價格低於預期」，去年中國的生產者價格下降二．三％。

另一大難題是中國的工資下降與裁員增加，尤其是去年下半年，中國財政部在預算中表示，去年徵收的個人所得稅低於預期七．五％。

中國對進口商品徵收的高關稅也是一大收入來源，但由於房市崩盤，許多人損失大筆積蓄，消費者減少購買進口商品，許多進口商品的價格因此下降；中國財政部說，去年的關稅收入比預期低九．二％。

紐時指出，今年中國的財政狀況可能比預期還要糟糕。本月五日中國財政部公布二○二五年預算，儘管借貸達到創紀錄水準，但要找到刺激消費所需的資金卻非常困難，反映連中央政府可能都沒錢了。

另路透報導，擴大內需是中國政府今年施政首要，以降低美國關稅戰衝擊，但企業註冊數據企查查顯示，去年中國倒閉餐飲公司近三百萬家，創空前紀錄；分析師指出，中國餐廳平均壽命僅五百天，北京僅有一年，去年上半年北京餐廳淨利潤暴跌八十八％。

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