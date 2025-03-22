權王台積電領軍台股 外資帳上獲利逾17兆

外資投資台股獲配現金股息（資料來源︰中央銀行 製表整理︰財經新聞群組 圖︰中央社）

〔記者高嘉和／台北報導〕台積電領軍台股衝衝衝。根據中央銀行最新研究報告，到今年二月底，外資投資國內證券扣除所匯入之本金後，帳上巨額獲利達五三三九億美元（約十七．六兆台幣）；而外資持有台積電比重高，二○二四年外資獲配台積電現金股息達一五四四億台幣（不含ADR），較二○二○年台積電決定赴美國亞利桑那州投資建廠時還高出三成七，凸顯「美積電」質疑只是假議題。

隨著AI（人工智慧）技術蓬勃發展，我國積體電路（IC）出口金額由二○一六年的七八二億美元（占總出口金額二十八％），提高至二○二四年的一六五○億美元（占總出口金額三十五％），顯示IC出口金額大增，反映台灣半導體產業大幅成長。

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台積市值8年大漲492％

報告分析，自二○一七年到二○二四年底，台積電股票市值大幅攀升四九二％，占集中市場比重由十七％上升至三十八％，貢獻同期間台股大盤市值增幅將近半數；而外資持有台積電市值（不含ADR）占其持有台股市值比重，由二○一七年底約三成攀升至今年二月底已將近六成。

台積電帶領台股大漲，為外資帶來豐厚資本利得；截至今年二月底，外資投資國內證券淨匯入本金約二八七四億美元，持有國內資產市值約八二一三億美元，扣除所匯入之本金後，帳上巨額獲利達五三三九億美元。

外資2024年台積現金股利達1544億

另上市櫃公司二○二三年及二○二四年發放的股息，亦為外資貢獻大量收益，連兩年獲配稅後現金股息皆逾四八○○億台幣；因二○二四年上市櫃公司營收亮眼，推估外資今年獲配股息將逾五千億台幣。外資持有台積電比重高，每年領取台積電現金股利逾千億台幣，二○二四年更高達一五四四億台幣，占當年度整體外資獲配現金股息金額三十二％。

但報告也示警，外資持有台股市值占外匯存底比重由二○一六年的六十九％，至今年二月底已上升至一四二％；面臨川普二．○不確定性之挑戰，將對我外匯市場穩定帶來挑戰。

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