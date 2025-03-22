台灣GR Garage開幕 豐田章男父子驚喜同台

和泰（2207）汽車在林口打造台灣 GR Garage專門店，並成為日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男私人車隊ROOKIE Racing全球第1個合作據點， 豐田章男（左4）與兒子豐田大輔（左3）親駕拉力賽車甩尾驚喜現身台灣。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）轉投資的車美仕斥資2億元在林口打造台灣GR Garage專門店，並成為日本豐田（TOYOTA）汽車會長豐田章男私人車隊ROOKIE Racing全球第1個合作據點。

親駕甩尾現身

象徵台日緊密關係

ROOKIE Racing車隊是豐田章男個人出資的私人車隊，ROOKIE是取自豐田家愛犬之名，昨天豐田章男化身賽車手MORIZO，和兒子豐田大輔破天荒的親駕拉力賽車甩尾驚喜現身台灣，象徵TOYOTA與台灣市場更緊密的連結。

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豐田章男表示，每個公司都有它的味道，TOYOTA也有它的味道，「我是總料理長，車子要呈現出什麼味道，最終決定者是我」，他不喜歡輸的感覺，親自上賽道觀察，車手不會對他說謊，且可以找出車子的缺點加以改進。

豐田章男昨天並與和泰汽車董事長黃南光正式簽署合作協議，宣告和泰汽車台灣打造的GR Garage與ROOKIE Racing將展開多方面的合作，包括商品開發與販售、邀請更多車手來台交流、品牌推廣與技術支援等。

GR海外最大店

車美仕加入開發

和泰汽車總經理蘇純興表示，台灣GR Garage占地400坪，應是GR Garage海外市場最大的店，除了販賣GR改裝品與提供專業的改裝諮詢外，還設有ROOKIE Racing專區、GR品牌故事牆、WRC世界拉力賽部品展示，現場也設有賽車模擬器。

蘇純興指出，GR車型目前占台灣TOYOTA品牌汽車銷售占比約8%，很多年輕客層皆會選購GR車型，台灣GR Garage初期不以賺錢為目的，而是傳達GR的品牌力，希望今年能帶動GR車型銷售占比提高至12%。

和泰汽車旗下開發汽車專門用品的車美仕，未來也可開發ROOKIE Racing相關商品，只要通過日方認證，便可銷售至全球，拓展國際車用商品市場商機。

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