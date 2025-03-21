財經青紅燈》重劃區房價混戰

「量先價行」的房市趨勢下，部分大量供給重劃區陸續已出現房價混戰現象。（資料照）

2023年7月，被房產業者封為史上最嚴打炒房措施的「平均地權條例」修正案正式實施，搭配2021年上路的「房地合一稅2.0」，不但引發房產業一片哀嚎，業者頻喊冤稱房市早已無短炒投資客。但攤開實價揭露，高鐵台中站附近一個甫完工兩年、超過1500戶的大型社區，出現逾180戶轉售紀錄，甚至有50戶轉手次數為兩次以上，有5戶轉手次數更高達3次。

以其中一筆轉售實價紀錄達3次的戶別來看，最新揭露轉售實價，持有1年多轉售總價上漲1成，對比前一手不到半年就轉售，總價上漲超過2成，房價漲勢已明顯趨緩，短期炒作獲利空間大幅縮減。也因為轉售相較頻繁，甚至仍保有獲利空間，促使過去幾年台中市貢獻房地合一稅稅收金額相當顯著。

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另觀察去年1至12月、六都個人房地合一稅稅收情形，台中市竟有7個月穩坐六都稅收王，在2018至2023年的6年時間，每一年度均是六都房地合一稅稅收冠軍。

去年下半年房貸緊縮，加上央行祭出第七波選擇性信用管制，不論是預售屋還是中古屋買氣都大幅下滑，以今年1月為例，全國預售屋揭露件數不到4千件，寫下近24個月與兩年來單月新低，甚至連續4個月、單月揭露件數都不到5500件；再觀察今年1、2月六都買賣移轉棟數，竟不到3萬棟、年減幅逾25%。年初低迷的買氣也連帶影響個人房地合一稅稅收金額，今年前兩月合計約57.6億元，年減幅達18.5%。

在「量先價行」的房市趨勢下，部分大量供給重劃區陸續已出現房價混戰現象，以高雄橋頭為例，預售屋案每坪最高衝破4字頭，但區域內的新成屋最高轉手單價3字頭起跳，且近期揭露實價陸續出現少量2字頭紀錄，重劃區看來已拉響房市警報。（徐義平）

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