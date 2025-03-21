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法說會速報》雲豹：看好未來3年高速成長

2025/03/21 05:30

雲豹能源總經理趙書閔（左）表示，今年將是雲豹未來3年高度成長的元年。（記者張慧雯攝）雲豹能源總經理趙書閔（左）表示，今年將是雲豹未來3年高度成長的元年。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕雲豹能源（6869）總經理趙書閔表示，「今年將是雲豹未來3年高度成長的元年」，看好包括光電綠能、儲能、綠電交易、水處理等四大主要業務營收可望逐季成長；同時，持續拓展海內外業務包括日本、菲律賓、越南等專案都在進行中，預計2028年雲豹能源旗下再生能源累積開發、持有的建置量可超過5GW。

趙書閔指出，雲豹未來3-5年的長期成長動能主要在海外市場，由於單一案件規模大、市場大，而現在正是東南亞的太陽能產業成長期。

在太陽能電廠方面，她表示，雲豹國內全年案場開工量達120MW，預估2026年底完工；至於海外市場，拓展菲律賓、泰國、越南、印尼及日本等光電、風電及儲能市場，今年將參與菲律賓政府競標，加上其他地區綠能工程，海外目標開工量將達200MW。

華固：今年房市持平 房貸荒年底解除

〔記者陳永吉／台北報導〕營建資優生華固建設（2548）昨召開法說會，華固表示，預估今年房市交易量將下滑，價格則要看個案所在地的供需情況而定，整體市況預估持平，個案要各自努力。

至於銀行限貸是否影響華固的交屋時程？華固指出，去年傳出銀行撥貸要等3-6個月，但現在已縮短至2-3週，銀行貸款額度緊張情況已改善，預計今年底就可完全解除。

華固預計今年完工四大案，包括兩個商辦案「華固中央置地」、「華固時代置地」，兩個住宅案「華固得月」、「華固大安學府」，合計總銷金額逾280億元，其中住宅案72億元接近完銷，商辦案採先建後售，目標今年銷售5成以上。

萬泰科︰AI伺服器內部線 4月量產

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠萬泰科（6190）全力鎖定AI伺服器內部線市場，預計4月正式量產出貨並持續擴產，年底月產能將上看1000萬公尺，可望帶動全年營收獲利優於去年，此外，集團同步訂定長期成長目標，今年起至2030年的營收將年均複合成長率20%至25%，合併毛利率屆時將站穩20%。

萬泰科董事長張銘烈昨於法說會表示，集團去年11月確立切入AI伺服器內部高速線市場，並在今年2月取得國際標準，目前泰國已完成第1期工程，每月產能200萬公尺，每公尺價格10元，正在小量出貨，預計4月正式量產，並同步執行第3期工程、月產能600萬至800萬公尺，明年接力第3期工程、月產能800萬至1000萬公尺，預計2026下半年每月產能合計達2000萬公尺。

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