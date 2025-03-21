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盤勢分析》量需放大 才能突破22500點反壓

2025/03/21 05:30

台股昨上漲但成交量仍然續縮，短期內必須出量，才有辦法站回22500點壓力之上。（資料照）台股昨上漲但成交量仍然續縮，短期內必須出量，才有辦法站回22500點壓力之上。（資料照）

美國聯準會（FED）放緩縮表，今年預估降息兩次，美股4大指數反彈，台股在經歷前天外資壓低期貨結算狂殺後，昨日總算一吐悶氣，由台積電（2330）率先展開反彈，AI概念股止跌，矽光子概念股強漲，加權指數終場上漲416.43點，收在昨日最高22377.26點，但因市場仍擔心對等關稅，昨上漲量縮，成交量僅2782億元。

3大法人昨合計買超248.12億元，其中外資買超220.39億元、投信賣超4.42億元、自營商買超32.15億元；外資台指期淨空單減少3234口，累積外資期貨淨空單約3.31萬口。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股昨上漲但成交量仍然續縮，短期內必須出量，才有辦法站回22500點壓力之上，OTC指數近期較加權指數強勢，預期今年中小型股會比大型股有優勢，未來注意美股科技類股在四巫日過後，是否可以止穩，台積電必須守住低點952元，對於多頭將是非常重要的信心支撐。

統一證券指出，美國聯準會維持利率不變，仍然預計今年降息兩次，也預測今年經濟成長放緩、通膨上升，但透過放緩縮表，此舉仍有達到貨幣政策寬鬆的目的，美國4大指數全面上漲，帶動台股反攻。不過，川普的對等關稅持續影響全球經濟，台股技術面尚未轉強，操作上建議低接不追高，嚴控持股。（記者卓怡君）

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