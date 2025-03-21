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低軌衛星需求大增 昇達科兩地擴廠

2025/03/21 05:30

昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）昇達科董事長陳淑敏（右），總經理吳東義（左）。（記者王憶紅攝）

越南廠今完成土地簽約 台灣廠同步擴產

〔記者王憶紅／台北報導〕低軌衛星概念股昇達科（3491）昨日舉行法說會，董事長陳淑敏表示，去年受惠於低軌衛星市場的快速擴張，是昇達科營收、獲利高成長元年，今年將延續此動能持續高成長；越南廠已啟動擴產計畫，並在21日完成土地簽約，而台灣廠也會同步擴產，以因應客戶需求。

2大美系客戶 訂單快速成長

昇達科總經理吳東義表示，受惠低軌衛星市場需求增長，美系客戶因內部自製轉向外發，推升昇達科訂單需求，去年出貨年增率達286%，今年也會隨客戶衛星發射數量增加而持續成長；另一美系客戶也將昇達科視為重要策略供應商，去年訂單成長快速，年增率高達2840%，此客戶計畫今年啟動大量發射，將推動訂單持續高成長，再加上其他低軌衛星客戶目前營收貢獻約8.5%，隨著產業需求提升下，今年起將可貢獻更多商機。

吳東義說，第一個低軌衛星客戶今年的火箭發射趟數預計約180趟，且此客戶的衛星發射數、簽約國家的數量都很正向，而此客戶是由昇達科越南廠出貨配合，越南廠已啟動擴產計畫，並在今（21）日完成土地簽約，而台灣廠也會同步擴產，以因應客戶需求。

吳東義指出，另一客戶目前已發射80趟火箭，佈局2026年發射計畫，此客戶與英國國防部、英國通訊管理局達成合作，獲得地面頻段授權，並與中華電（2412）合作，預計2026年覆蓋台灣市場。

吳東義表示，印度和其他國家對低軌衛星的興趣也增加，雖然印度電信業發展較慢，但昇達科仍積極尋求合作機會，小型低軌道營運商每年發射50至80顆衛星，若談妥20個客戶，總數就可達1000顆，且小型客戶的衛星數量較少，售價較高，未來成長性可觀。

吳東義說，去年低軌衛星市場的商機已逐步顯現，昇達科有市場先行者的優勢與產業利基，且衛星壽命約5-6年，需定期替換與重新發射，未來低軌衛星業務將會持續多年貢獻營收、獲利成長。

昇達科累計1-2月營收3.79億元，年增52.2%，其中低軌衛星相關產品佔比已達55%左右，預計今年上半年和下半年的低軌衛星營收比重為4比6。

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