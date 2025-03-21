台壽攜手三井不動產 LaLaport南港重磅亮相

「LaLaport南港」開幕，中信金控董事辜仲諒（中）、董事長顏文隆（右八）、台北市長蔣萬安（右七）、台壽董事長許舒博（右六）等人共同剪綵。（台灣人壽提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台日攜手開創台北東區新地標！中信金控子公司台灣人壽與三井不動產歷時六年打造「Mitsui Shopping Park LaLaport南港」購物中心二十日正式開幕。台壽董事長許舒博表示，中信金融園區C3開發案是台壽有史以來最艱鉅的工程，經歷了疫情停工、通膨、缺工缺料種種挑戰，在所有合作夥伴共同努力下，成就台北市「最大購物中心、最高景觀空橋」，歡迎全民來商場開箱。

「LaLaport南港」開幕，台壽吉祥物台灣阿龍化身迎賓大使，逾百位產官界領袖齊聚慶賀，包括經濟部次長江文若、台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽、日本台灣交流協會副代表服部崇、三井不動產社長植田俊，與中信金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控總經理高麗雪，中國信託銀行董事長陳佳文及台壽董事長許舒博與總經理莊中慶共同剪綵，台日企業強強聯手，見證台北東區門戶計畫邁向新里程碑。

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許舒博表示，中國信託一直是繁榮經濟發展的先行者，台壽更是最愛國的保險公司，帶頭投入壽險資金支持政府公共建設，不僅看好台灣發展，更用行動Team Taiwan；C3開發案雖然面臨疫情停工與缺工缺料的挑戰，但在三井不動產、所有工程團隊、台北市政府、台肥、台電等合作夥伴共體時艱、鼎力支持之下，未來將創造八六○○個就業機會，更為南港經貿園區及周邊區域，創造龐大商機與經濟產值。

北市長蔣萬安大讚中信金融園區C3開發案是台北市政府招商引資、帶動城市發展的重要里程碑，更是跨國企業投資南港的成功案例，讓南港從黑鄉變潮城；經濟部次長江文若肯定台日合作拚經濟，零售業是帶動台灣經濟成長的關鍵產業，台壽與三井不動產的合作，讓世界走進台灣。

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