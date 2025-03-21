中國監視器貼標MIT 昇鋭董座百萬交保

上櫃公司昇鋭電子董事長江添貴訊後100萬元交保。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕上櫃公司昇鋭電子及其子公司疑為了節省成本，從中國進口監視器主機板等零組件，在台組裝貼上MIT或台灣製造標籤，得標我國多項政府採購案，包含法院、軍方、各大醫院及郵局都有使用其監視器產品，監控內容疑全部回傳中國雲端伺服器，士林地檢署前天指揮調查局資安工作站等兵分七路發動搜索，複訊後依詐欺、虛偽標示產地等罪嫌，諭令昇鋭公司董事長江添貴一百萬元交保、副董江送貴卅萬元交保。

上櫃公司昇鋭電子從中國進口監視器主機板等零組件，在台組裝貼上MIT或台灣製造標籤，得標我國多項政府採購案，監控內容疑全部回傳中國雲端伺服器，士林地檢署前天指揮調查局資安工作站等兵分七路發動搜索，複訊後諭令董事長江添貴100萬元交保。（取自昇銳官網）

監視器內容疑回傳中國雲端伺服器

調查局指出，近年來境外駭客組織頻繁利用我國境內物聯網設備做為跳板、或組織成匿蹤網路，攻擊我國政府機關、關鍵基礎設施及私人企業，以竊取重要機密文件及營業秘密，或做為境外網軍對我操作認知作戰平台；經追查發現，在台灣市場有五十％以上市占率、全台最大視覺影像研發製造商昇鋭電子的監視器主機，有回連中國雲端服務伺服器情形，遂成立專案追查。

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得標多項政府採購案 國安陷隱憂

檢調調查，昇鋭及其子公司長期自中國進口監視器主機板、外殼及線材等零組件，在台組裝後於主機下方貼上「MIT」等標籤，從二○二○年起至去年間得標多件政府採購案後，出具「產地台灣」不實證明文件，讓採購人員誤信為國產貨而通過驗收；據了解，包含台大、榮總等各大醫院、郵局、法院、陸軍都有採購其監視器產品，這些單位的人員進出、行蹤疑全被對岸掌握。

檢察官楊唯宏前天指揮資安站會同台北市調查處，動員卅多名調查官前往昇鋭等處搜索，查扣假產地監視器主機兩千多台，複訊後諭令江添貴、江送貴交保。

檢調並查出，昇鋭及子公司自二○○九年起至去年間，從中國進口監視器主機相關設備超過一億美元，辦案人員將持續追查昇鋭涉詐欺的不法所得及究竟有多少假MIT監視器流入政府機關。

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