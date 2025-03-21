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川普關稅上膛 中國青年失業率創2年新高

2025/03/21 05:30

二月中國城鎮不含在校生的十六歲至二十四歲失業率升至十六．九％，創兩年來最高。（法新社資料照）二月中國城鎮不含在校生的十六歲至二十四歲失業率升至十六．九％，創兩年來最高。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕川普關稅才剛上膛，中國國家統計局昨日公布，二月全國城鎮不含在校生的十六歲至二十四歲失業率升至十六．九％，較一月增加○．八個百分點，為連續第二個月上升，並創兩年來最高。專家指出，隨著今年中國大學畢業生再創新高，青年失業率恐進一步惡化。

數據顯示，二月二十五歲至二十九歲失業率亦由一月的六．九％升至七．三％，三十歲至五十九歲失業率則由四％升至四．三％。二月中國全國城鎮調查失業率為五．四％，較一月上升○．二個百分點，亦創下兩年來最高；此外，二月三十一個大城市城鎮調查失業率為五．二％，較一月增加○．一個百分點，為半年來最高。

中國十六歲至二十四歲失業率曾在二○二三年四月到六月突破二十％，並在六月達到二十一．三％的最高水準。之後中國國家統計局以需要「優化失業統計方式」為由，暫停發布青年失業率數字；北京大學學者張丹丹的研究顯示，二○二三年中國青年失業率可能高達四十六．五％。

去年一月起，中國國家統計局調整統計方式，剔除在校生後，恢復公布青年失業率數字。去年十二月，十六歲至二十四歲不含在校生的失業率為十五．七％，但專家認為，實際失業率恐遠高於此。

香港科技大學榮譽退休教授丁學良近日在香港「信報」發表文章表示，據有經驗的幾位觀察者估計，去年中國應屆畢業生的實際就業率大約三十％至三十五％，假如平均就業率是三十％，總失業人數為二八○五．五萬人。

去年中國大學畢業生有一一七九萬人，今年將達一二二二萬人，再創歷史新高，青年就業壓力將再升高。

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