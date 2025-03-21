Fed按兵不動 川普嗆應該降息

Fed主席鮑爾坦言，美國通膨開始升溫，部分是因為總統川普的關稅政策，但認為關稅對經濟的衝擊是「暫時的」。（路透）

鮑爾︰關稅衝擊經濟是「暫時的」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在週三例會後連續第二次維持利率四．二五％至四．五％不變，並進一步放緩縮減資產負債表的速度；Fed主席鮑爾直言，美國通膨開始升溫，部分是因為總統川普的關稅政策，但關稅對經濟的衝擊是「暫時的」。不過，川普認為Fed應該降息，因為關稅政策開始轉變美國經濟。

鮑爾表示，川普關稅等重大政策的變化，為經濟帶來高度不確定性，重申Fed不急著調整借貸成本，決策官員可以等待這些政策對經濟的衝擊明朗化再採取行動。

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川普上任以來不斷對經濟推出難以預測的政策，例如他對主要貿易夥伴不斷變化的關稅措施，引發經濟放緩和通膨升溫的疑慮，讓Fed可能得改變利率政策的方向。

鮑爾說：「通膨已開始升溫，部分是反映關稅政策，今年通膨進一步的進展可能推遲。」但強調他的基本預測是，關稅帶動的通膨可能是「暫時的」，稍後卻又補充說明，很難有把握地說通膨有多大程度是由關稅而不是由其他因素所造成。

鮑爾用「暫時的」這個字眼，讓很多人感到驚訝，因為在新冠疫情大流行通膨爆發後，Fed也曾說通膨是「暫時的」，後來證明鮑爾和有些決策官員的看法是錯誤的；這次他再用這個字眼，倘若事後又證明是錯誤的，將損及Fed的可信度。

進一步放緩縮表 今年降息兩次

Fed在會後也公布新利率點陣圖，認為今年內將降息兩次，與去年十二月的預測相同，並預估今年經濟成長率將由二．一％降至一．七％，失業率由四．三％增至四．四％，核心通膨率由二．五％升至二．八％。

在Fed公布利率決策後，川普在自家社群媒體「真實社群」發文說，Fed應該降息，因為關稅政策開始轉變美國經濟，做正確的事，四月二日（指對等關稅上路）將是美國的解放日。

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