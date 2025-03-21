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金檢取代信用管制 楊金龍：房市正進行修正

2025/03/21 05:30

楊金龍談話3大重點楊金龍談話3大重點

不動產貸款集中度37.1％ 太高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年祭出第七波房市信用管制措施，搭配國銀自主不動產總量管制。中央銀行總裁楊金龍昨表示，不動產貸款成數已有下降、利率呈現上升，「房市正在進行修正」，「軟著陸慢慢在成形」，意味央行暫時不會加碼房市管制措施。惟不動產貸款集中度三十七．一％「還是太高」，楊金龍說，「專案金檢還滿有效的，會持續做」，央行打炒房不會「高高舉起、輕輕放下」。

楊金龍指出，央行迄今已七度調整信用管制措施、並六度升息，目前包括公司法人、自然人購屋貸款以及購地貸款、餘屋貸款等四大受限不動產貸款成數都有明顯下降，且在購屋貸款利率上，平均三十二家行庫房貸利率已有明顯差異化，其中，第一戶房貸利率平均有二．五四％、第二戶有二．八五％。且自去年十月起房市交易轉呈負成長、房價漲幅也趨緩，目前民眾已經扭轉房價上漲的強烈預期心理。

他強調，央行希望看到的是房市軟著陸、不是硬著陸，要記取美國次貸、日本以及中國房地產危機的教訓，因此，央行對於房市的修正會密切觀察。

希望房市軟著陸 非硬著陸

楊金龍認為，目前不動產貸款集中度三十七．一％還是太高，央行去年第四季起要求國銀進行為期一年總量管制會繼續，央行將逐季審視各銀行自主管理不動產貸款具體改善方案執行狀況，持續辦理專案金檢，使銀行積極落實央行規範。

另近期因為外資持續賣超台股，資金匯出使新台幣匯價貶破三十三元整數大關，楊金龍指出，匯率仍是市場供需決定，新台幣近期貶幅較大，但是長期來看，新台幣對一籃子貨幣還是呈現升值。

他認為，外資近期賣超主要還是對台積電赴美擴大投資有疑慮，而外資去年持有台積電、電子股市值增加很多，也是趁機會獲利了結，實際上台股基本面還是好的。

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