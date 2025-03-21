央行利率連4凍 未加碼打炒房

楊金龍談話3大重點

楊金龍︰川普2.0是最大不確定因素

下修今年經濟成長率至3.05％

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日理監事會議一致同意政策利率維持在二％水準，也未加碼打炒房。央行總裁楊金龍表示，評估台電等公用事業調漲後，台灣今年核心通膨仍在二％以下，通膨仍屬可控，然而「川普是最大不確定因素」，央行下修今年經濟成長率至三．○五％。楊金龍並說，從通膨與經濟成長來看，目前「沒有寬鬆的條件」，亦即不用期待今年央行會降息。

楊金龍說，這次利率維持不動有三大理由，第一，台灣通膨尚屬可控；第二，考量美國經貿政策影響與美國總統川普的不確定因素，全球經濟下行風險恐影響台灣經濟成長，央行將今年經濟成長率由三．一三％下修至三．○五％；第三，央行去年第七波信用管制措施下去後，目前房市貸款成數下降、利率上升，房市正在進行修正，值得密切注意。

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楊金龍指出，「川普二．○不確定性是一個很重要因素」，包括日本央行、聯準會（Fed）在貨幣政策上都提到這一點，而這兩大央行這次利率決策也都維持不動。

因水電費、台鐵票價等公用事業費率調整幅度與時程未定，楊金龍說明，央行是以電價調漲八％、台鐵票價上漲二十六．八％、台水漲價四十％進行估算，評估對國內通膨率直接影響只有○．一九個百分點。由於這三大公用事業費率不是同時調漲，加上台鐵TPASS通勤月票也沒動，央行可能還有高估影響的效果。

楊也坦言，廠商有可能將水電調漲成本轉嫁至消費者，轉嫁效果不易評估，且美國關稅戰若導致全球通膨上揚並外溢到台灣，則央行也有可能低估。

沒有寬鬆條件 今年不會降息

因此，楊金龍強調，在貨幣政策上「沒有寬鬆的條件」，「通膨還是第一優先考量，除非經濟成長率drop下來很大」；不過他認為，若經濟出現衰退，也會影響通膨。

核心通膨2％以下 仍可控制

央行考量未來公用事業費率調整，CPI（消費者物價指數）與核心CPI年增率將分別上修至二．○四％、一．八八％，核心通膨率可望連續兩年維持在二％以下。

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