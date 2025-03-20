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財經青紅燈》為何雲林人最敢生？

2025/03/20 05:30

雲林縣去年粗出生率高達千分之10.51，是台灣極少數還保住「龍年效應」的縣市。（示意圖，資料照）雲林縣去年粗出生率高達千分之10.51，是台灣極少數還保住「龍年效應」的縣市。（示意圖，資料照）

您知道全台哪個縣市最敢生育嗎？不是平均工資最高的新竹市、也非最年輕的新竹縣，卻是平均工資末段班、提前進入超高齡社會的雲林縣！去年粗出生率高達千分之10.51，遠遠甩開其他縣市，是台灣極少數還保住「龍年效應」的縣市。

不計人口基數較低的離島，根據最新統計，去年粗出生率（一年內每千位年中人口之平均活產數）前三高縣市依序為雲林縣、台東縣的千分之 7.39及桃園市的千分之7.29；前三低依序為基隆市的千分之3.69、新北市的千分之4.03及嘉義市的千分之4.25。

部分分析將少子女化歸因於高房價、所得高低與養育成本，但反映到出生率，ㄕㄨㄟ單一因素都無絕對關係。例如雲林與台東縣的勞退提繳均薪每月僅3.9萬與3.5萬，都低於平均數，同居於末段班，而房貸負擔能力同屬30%至40%間的偏低等級，依然很敢生；而新北市房價負擔能力為過低等級、均薪為全台前5高，卻是全台最不願生的縣市之一。因此，「高房價是最強避孕器」只是譁眾取寵的說法。

另比較各縣市生育補助，北市可說是冠居全台，第一名子女4萬元、第二名4.5萬元、第三名以上5萬元，自從加碼補助後的近3年來，人口自然減少從6255人、4330人、去年已縮小至2612人；雲林縣一至三胎維持每胎3萬元，但第4胎起拉高到10萬元，果然有效刺激「龍年效應」，去年粗出生率達千分之10.51，將長年來最敢生的彰化縣甩在後頭。

不管是去年出生率「意外」止跌回升的中國與韓國，或是台灣的雲林縣，都凸顯加大生育補助絕對有助於短期出生率回升；與其為了選票而盲目投入軌道等大型基礎建設，還不如將錢花在生育補助上，因為若人口持續減少，當下砸大錢的基建，到未來都可能變成尾大不掉的錢坑。（高嘉和）

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