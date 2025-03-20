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法說會速報》高速連結元件助攻 宏致營收雙位數成長

2025/03/20 05:30

宏致財務處副總經理李舒韵（左起）、發言人楊宗霖出席法說會，看好公司上半年業績雙位數成長。（記者方韋傑攝）宏致財務處副總經理李舒韵（左起）、發言人楊宗霖出席法說會，看好公司上半年業績雙位數成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠宏致（3605）高階伺服器內部連接器持續放大貢獻，今年業績比重可望逐季成長，今年首季並開始小量出貨外部高速傳輸線當中的應用交付控制器，並預期從下半年開始供應主動式銅線纜，伴隨著工業設備、筆電與消費性電子需求增加，宏致看好今年上半年整體營收可望年增雙位數百分比。

安勤總經理張嘉哲看好今年營運成長。（記者方韋傑攝）安勤總經理張嘉哲看好今年營運成長。（記者方韋傑攝）

宏致財務處副總李舒韵昨日在法說會表示，以今年年上半年來看，宏致旗下工業設備產品受惠於不斷電系統需求上升、無人機及視訊監控設備導入產品項目增加，將帶動業績年增30%；網通產品業績則在高速連接器帶動下年增50%；筆電暨消費性電子產品將隨著Windows 11及AI PC趨勢，業績年增5%至10%；車用電子礙於市況仍然疲軟，預估業績呈現下滑。

烏俄戰爭若結束 華夏：亞洲PVC可受惠

〔記者張慧雯／台北報導〕由於聚氯乙烯（PVC）價格持續谷底盤桓，塑膠股華夏（1305）去年稅後虧損7.09億元、每股虧損1.22元，昨日法說會時總經理胡吉宏指出，雖然PVC價格尚未明顯回升，但若烏俄戰爭結束，重建時PVC需求將持續成長，亞洲PVC則可望間接受惠。

他表示，去年12月市場多認為PVC價格將觸底回升，孰料，乙烯價格易跌難漲，連帶使得PVC年後價格欲振乏力，但好消息是，受到國際運價下調，印度反傾銷稅（ADD）終裁未明，在標準局認證（BIS）執行前，預料華夏第二季銷往印度的PVC仍能維持優勢。

華夏也指出，已積極生產高質化新產品，包括抗病毒產品、降溫皮、噴墨印刷皮、全回收TPE皮革等，強化競爭力。

Q1營收年增2成 安勤全年挑戰新高

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠安勤（3479）昨日於法說會指出，因應美系客戶需求，集團已於高雄布局二期產能，美國也會有新產線，未來將繼續聚焦人工智慧與安謀架構的先進新品，預估首季營收年增20%，全年營收目標追趕2023年創下的82.3億元歷史新高。

安勤看好今年旗下各種應用領域的產品皆有回溫跡象，其中，工業產品下半年得益於工廠自動化專案貢獻，加上去年對比基期較低，可望成為全年成長動能最強的產品線；醫療產品今年出貨金額的成長幅度有機會上看雙位數百分比，且有助於推升合併毛利率。

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