三陽拚今年總銷2.4萬輛 下半年推百萬元內純電小車

三陽集團代理的韓國Hyundai汽車去年銷量創新高，三陽旗下南陽實業總經理徐伯達表示，今年將導入全新的國產休旅車MUFASA、小型電動車Inster等4新車款，預估全年銷量可望挑戰2.4萬輛的新高。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕三陽（2206）集團代理的韓國Hyundai（現代）汽車去年銷量創歷史新高。三陽旗下南陽實業總經理徐伯達表示，今年將導入全新的國產休旅車MUFASA、小型電動車Inster、豪華電動車iONIQ 9及超大型休旅車Palisade，估全年銷量可望再挑戰2.4萬輛的新高。

人氣車款Custin恢復生產

Hyundai人氣車款Custin去年8月受到國產車自製率新規影響，一度暫停生產，本月已恢復生產，預估月銷量可恢復到450～500輛的水準，全年銷量回升至5000輛以上。

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徐伯達表示，去年台灣車市是充滿挑戰的一年，整體市場較前年下滑了4%，Hyundai汽車受惠於多元產品帶動，年銷量仍逆勢衝上2萬2682輛的歷史新高，年營收首度破200億元，市占率達4.95%，也躍為非豪華車品牌第3名。

徐伯達指出，南陽今年將導入多款Hyundai重磅新車搶攻車市，延續一年一國產車的計劃，最快第2季末會導入全新的國產中大型休旅車MUFASA，此車款為Hyundai汽車的亞太戰略車型；第3季則會導入豪華旗艦休旅車Santa Fe Calligraphy書法版登台。

新能源車計劃下半年導入百萬元以內的純電小車Inster，主打都會型純電車款；年底台北國際車展大型旗艦電動休旅車iONIQ 9，以及超大型休旅車Palisade將接續亮相，預期在戰鬥車款陸續導入帶動下，Hyundai汽車今年在台銷量將挑戰2.4萬輛的新高。

二輪穩居王座 3年內拚百萬輛

三陽二輪事業SYM機車去年掛牌量達30萬7837輛，市占率達40.9%，站穩4成，連續3年稱霸，今年SYM機車海內外同步積極佈局，預估全球銷量可達75萬輛，並可望在3年內上攻100萬輛。

三陽去年稅後淨利47.7億元，每股稅後盈餘6.02元，法人指出，三陽在汽車、機車和資產活化3隻腳穩健成長激勵下，今年營運將可望維持成長走勢。

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