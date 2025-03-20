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台積電擴增先進產能 無塵室族群今年續衝

2025/03/20 05:30

台積電在先進製程與先進封裝持續擴增產能，帶動無塵室廠工程廠族群今年營運將持續成長。（法新社檔案照）台積電在先進製程與先進封裝持續擴增產能，帶動無塵室廠工程廠族群今年營運將持續成長。（法新社檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）在先進製程與先進封裝持續擴增產能，無塵室廠工程廠的漢唐（2404）、亞翔（6139）、聖暉*（5536）、洋基工程（6691）今年營運將持續成長，尤其在台灣與東南亞接單增多，工程期縮短、管理等成本降低，毛利率可望同步提高。

漢唐獲利創高 亞翔毛利率登頂

漢唐是台積電長期配合的晶圓廠無塵室工程合作夥伴，經過先前台積電美國廠無塵室建置成本高、拉低毛利率、影響獲利的學習曲線之後，去年在台灣承接台積電寶山、高雄的2奈米晶圓廠無塵室工程，全年平均毛利率17.95%，年增7.02個百分點，單季最高達25.47%，帶動稅後盈餘達61.9億元，年增約33%，創歷史新高。

亞翔去年營收以及獲利皆創新高，稅後盈餘達43.36億元、年增逾50%，全年毛利率12.5%，第四季毛利率更高達21.59%；聖暉*去年稅後盈餘26.2億元、年增42％，毛利率達21％，較前年19.6%上升；洋基工程去年稅後盈餘20.3億元，年增近15%並創新高，毛利率也從前年的17.4%上升到19.8%。

聖暉*總經理賴銘崑表示，儘管總經大環境有關稅等影響變數，但今年工程接案很多、很滿，預期營運將持續成長，且因以台灣與東南亞工程案為主，大量採購、先進封裝廠趕工縮短工期到三至五個月、管理成本下降、工程收費快等，帶動去年毛利率提升，期望今年也能持穩或向上。

台積持續擴廠 今年工程做不完

中國半導體業建廠工程競爭，導致獲利下降，亞翔如同聖暉*一樣，轉承接台灣、新加坡工程案為主，也都打入台積電建廠供應鏈行列，亞翔也挾接案工程、工期、管理成本與大量採購的優勢，帶動毛利率提高。

台積電今年資本支出規劃達380億到420億美元，創歷史新高。各家供應商紛指出，台積電日前雖宣布擴大投資美國一千億美元，但台灣建廠工程仍按計畫進展，沒有改變或停歇，今年應該仍是工程做不完的一年。

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