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全球最具創新力 酷澎獲《快速企業》肯定

2025/03/20 05:30

Coupang酷澎運用AI實踐前瞻創新，以機器人技術及自動化創造全球未來商務。（Coupang酷澎提供）Coupang酷澎運用AI實踐前瞻創新，以機器人技術及自動化創造全球未來商務。（Coupang酷澎提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕美國財星二○○強的科技公司Coupang酷澎繼近期被LexisNexis評選為二○二五年度全球百強創新者後，再度奪得美國商業雜誌《快速企業》（Fast Company）評選為二○二五年度全球最具創新力公司之一，並名列全球零售產業第二。Coupang酷澎斥資數十億美元，打造全方位端到端的科技基礎設施，融合尖端的人工智慧與客製化機器人技術，支援Coupang酷澎的全球業務發展，協助拓展多元創新服務。

二○二四年Coupang酷澎投資科技領域近三百億新台幣，培育超過三千名來自美國、歐洲及亞洲的世界級科技人才的跨國團隊；在台灣，Coupang酷澎運用AI實踐前瞻創新，以機器人技術及自動化創造全球未來商務。

Coupang酷澎提供數百萬種台灣在地以及美韓跨境優質選品，以穩定快速的配送速度，以及具市場競爭力的價格，為顧客帶來WOW的購物體驗。Coupang酷澎的全球專利註冊數量超過二一○○項，在台灣的專利數量超過四五○項，於二○二四年躍升為申請專利數量第三名的外國企業，也是前十大外國企業中唯一非半導體產業者。

Coupang酷澎科技工程副總裁Harshal Wanjari表示：「我們的機器學習及人工智慧系統每天進行數兆次預測，從搜索及廣告，再到支付及物流，全面支援Coupang酷澎營運；通過投資科技，我們創造了一個獨特的商業模式，推動全球數十萬小型企業合作夥伴及數千萬顧客的成功體驗。我們不斷創新的文化不僅推動了企業成長，也為顧客持續帶來服務升級，真正落實顧客至上的核心理念。」

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