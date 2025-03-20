晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普2.0不確定性高 央行利率估連4凍

2025/03/20 05:30

中央銀行今將召開理監事會議，一般預期，我政策利率維持在二％水準的機率大，利率將「連四凍」。（資料照）中央銀行今將召開理監事會議，一般預期，我政策利率維持在二％水準的機率大，利率將「連四凍」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普經貿政策反覆，恐對全球經濟帶來負面影響；中央銀行今將召開理監事會議，一般預期，我政策利率維持在二％水準的機率大，利率將「連四凍」。

此外，近期房市轉冷，不動產貸款集中度下滑，民眾對於房價只漲不跌預期心理也出現扭轉；央行總裁楊金龍日前在立法院財委會答詢時也回應，將以加強專案金檢取代第八波房市信用管制措施。

國銀主管認為，央行目前面臨的難題在於通膨居高不下，尤其因總預算被刪，台電為使虧損不持續擴大，勢必調漲電價，此次民生用電若如外界預期調漲逾六％，今年通膨率恐會上修至二％以上，央行還是會有「預防性升息」的壓力，但國際油價跌到三年新低，一來一往，實際影響有待觀察。

楊金龍上週在財委會回應此議題時曾表示，雖然電價調漲會影響消費者物價指數（CPI）年增率上揚，但程度不大。

央行去年十二月預估今年CPI、核心CPI將降至一．八九％、一．七九％；央行初步評估，若四月電價等公用事業價格調漲，今年通膨率可能會上修至二％以上。

此外，央行去年預估今年經濟成長率三．一三％，與主計總處下修後的預測值三．一四％相當，不過當時央行並未考慮川普二．○影響；在川普新政暫難評估下，央行利率政策按兵不動機率最高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財