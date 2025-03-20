川普2.0不確定性高 央行利率估連4凍

中央銀行今將召開理監事會議，一般預期，我政策利率維持在二％水準的機率大，利率將「連四凍」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普經貿政策反覆，恐對全球經濟帶來負面影響；中央銀行今將召開理監事會議，一般預期，我政策利率維持在二％水準的機率大，利率將「連四凍」。

此外，近期房市轉冷，不動產貸款集中度下滑，民眾對於房價只漲不跌預期心理也出現扭轉；央行總裁楊金龍日前在立法院財委會答詢時也回應，將以加強專案金檢取代第八波房市信用管制措施。

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國銀主管認為，央行目前面臨的難題在於通膨居高不下，尤其因總預算被刪，台電為使虧損不持續擴大，勢必調漲電價，此次民生用電若如外界預期調漲逾六％，今年通膨率恐會上修至二％以上，央行還是會有「預防性升息」的壓力，但國際油價跌到三年新低，一來一往，實際影響有待觀察。

楊金龍上週在財委會回應此議題時曾表示，雖然電價調漲會影響消費者物價指數（CPI）年增率上揚，但程度不大。

央行去年十二月預估今年CPI、核心CPI將降至一．八九％、一．七九％；央行初步評估，若四月電價等公用事業價格調漲，今年通膨率可能會上修至二％以上。

此外，央行去年預估今年經濟成長率三．一三％，與主計總處下修後的預測值三．一四％相當，不過當時央行並未考慮川普二．○影響；在川普新政暫難評估下，央行利率政策按兵不動機率最高。

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