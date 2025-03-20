鮑爾鴨子划水 Fed料維持利率不變

美國聯準會在週三例行貨幣政策會議後預料將維持利率不變。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在週三例行貨幣政策會議後，預料將維持利率四．二五％至四．五％不變，但總統川普的關稅措施引發美國消費者對通膨預期飆升，對Fed抑制物價上漲的努力構成新的威脅；日本銀行維持利率不變，但對全球貿易緊張升高對全球經濟的潛在衝擊越來越感到不安。

華爾街日報報導，Fed決策官員有時被稱作對抗通膨的緊縮「鷹派」，有時被稱作捍衛就業市場的寬鬆「鴿派」，但Fed主席鮑爾現在看起來更像一隻鴨子，表面上平靜，鴨掌卻在混濁的水面下不停地划水，因為他得面對川普新政對經濟帶來的衝擊，同時還要應付川普政府對Fed獨立地位的挑戰。

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美籠罩停滯性通膨陰影

川普上任後強力遣返非法移民，加上大幅裁減聯邦政府員工，可能會衝擊勞動力供應，加上對主要貿易夥伴大幅提高關稅，可能會造成一種令人不安的局面，即經濟成長放緩甚至停滯，物價卻在上漲的停滯性通膨（stagflation）。

英國金融時報報導，日前公布的密西根大學消費者信心指數顯示，美國消費者預期未來五到十年的通膨達三．九％，較上月的預測值提高○．四個百分點，為三十幾年來最高水準，Fed設定的通膨目標則為二％。當物價上漲而經濟成長放緩時，Fed決策官員必須在透過降息來緩解需求壓力，或是維持較高利率來抑制物價上漲之間做出抉擇。

此外，儘管川普政府表示不會試圖干預Fed利率政策，但他們已採取一些措施，可能會間接影響Fed的獨立性，或創造新方法來挑戰Fed。

川普二月簽署的一項行政命令，將賦予政府監督Fed的監管議程和自行解釋法律的權力，儘管該命令豁免了貨幣政策，但在如何執行方面模糊不清。

Fed在這次會議結束後，將發布最新的利率點陣圖，顯示決策官員預計今年將降低利率的次數，以及對經濟成長率、通膨和失業率的預測；市場預計Fed年底前將降息二至三次。

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