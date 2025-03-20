晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

鮑爾鴨子划水 Fed料維持利率不變

2025/03/20 05:30

美國聯準會在週三例行貨幣政策會議後預料將維持利率不變。（路透資料照）美國聯準會在週三例行貨幣政策會議後預料將維持利率不變。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在週三例行貨幣政策會議後，預料將維持利率四．二五％至四．五％不變，但總統川普的關稅措施引發美國消費者對通膨預期飆升，對Fed抑制物價上漲的努力構成新的威脅；日本銀行維持利率不變，但對全球貿易緊張升高對全球經濟的潛在衝擊越來越感到不安。

華爾街日報報導，Fed決策官員有時被稱作對抗通膨的緊縮「鷹派」，有時被稱作捍衛就業市場的寬鬆「鴿派」，但Fed主席鮑爾現在看起來更像一隻鴨子，表面上平靜，鴨掌卻在混濁的水面下不停地划水，因為他得面對川普新政對經濟帶來的衝擊，同時還要應付川普政府對Fed獨立地位的挑戰。

美籠罩停滯性通膨陰影

川普上任後強力遣返非法移民，加上大幅裁減聯邦政府員工，可能會衝擊勞動力供應，加上對主要貿易夥伴大幅提高關稅，可能會造成一種令人不安的局面，即經濟成長放緩甚至停滯，物價卻在上漲的停滯性通膨（stagflation）。

英國金融時報報導，日前公布的密西根大學消費者信心指數顯示，美國消費者預期未來五到十年的通膨達三．九％，較上月的預測值提高○．四個百分點，為三十幾年來最高水準，Fed設定的通膨目標則為二％。當物價上漲而經濟成長放緩時，Fed決策官員必須在透過降息來緩解需求壓力，或是維持較高利率來抑制物價上漲之間做出抉擇。

此外，儘管川普政府表示不會試圖干預Fed利率政策，但他們已採取一些措施，可能會間接影響Fed的獨立性，或創造新方法來挑戰Fed。

川普二月簽署的一項行政命令，將賦予政府監督Fed的監管議程和自行解釋法律的權力，儘管該命令豁免了貨幣政策，但在如何執行方面模糊不清。

Fed在這次會議結束後，將發布最新的利率點陣圖，顯示決策官員預計今年將降低利率的次數，以及對經濟成長率、通膨和失業率的預測；市場預計Fed年底前將降息二至三次。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財