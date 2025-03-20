台積救英特爾？ 劉鏡清︰汽柴油很難混燒

國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時強調，台積電最新製程一定在台灣，美國廠製程至少會落後台灣三年。（記者羅沛德攝）

保證台積董事會從未討論此議題

強調美廠製程至少落後台灣3年

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電擴大對美國投資，且傳出可能聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）與博通（Broadcom）等成立合資公司來拯救英特爾（Intel）。國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時表示，台積電董事會從沒有討論到這個議題，且舉例「柴油跟汽油很難混在一起燒」；他強調，台積電最新製程一定在台灣，美國廠製程至少會落後台灣三年，更不會有技術外流的疑慮。

台積赴美 可爭取更多供應鏈商機

劉鏡清指出，台灣那麼多產業、尤其是電子產業，能有今天的壯大，都是因為「立足台灣、放眼全球市場」，台積電被指為出走，他不以為然；他說，台積電赴美的供應鏈，一是評估給英特爾現有在美供應鏈來做，二是台灣供應鏈過去支援，台廠反可藉此機會爭取其他晶圓廠的供應鏈商機。

請繼續往下閱讀...

他認為，台灣的材料與設備廠商是很有機會爭取下一波半導體供應鏈中更加茁壯的兩個領域，這也是為何政府信賴五產業中，半導體韌性是很重要的一環，也是積極輔導的重點，可對台灣相關產業帶來非常正向的幫助。

劉鏡清保證，台積電最新製程一定在台灣，運作到順暢、進入穩定期後才會出去；這樣一來，美國廠的製程至少會落後台灣三年。至於人才外流疑慮，他說，美國也有限制工作許可證，沒辦法讓那麼多台灣人過去，加上台灣失業率是歷史新低的三．四％左右，多數人才一畢業很容易找到工作，反倒是政府之前去美國攬才，很多台灣人想回來台灣。

至於外傳台積電擬加入合資公司來拯救英特爾，劉鏡清再度保證，台積電董事會從來沒有討論到這個議題，因為「柴油跟汽油很難混在一起燒。」

不會變美積電 無技術外流疑慮

他重申台積電不可能成為美積電，如同輝達在台灣設點不會變台灣輝達，也沒有洩漏輝達機密；同理，微軟、杜邦等外國公司在台灣這麼多年也沒有因此變成台灣公司，而台積電在中國設廠很久，也沒有出現機密外洩，要相信台積電有能力保護自己，也要支持台積電進軍全世界。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法