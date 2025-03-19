法說會速報》波若威CPO產品今年小量出貨 全年營運樂觀

光通訊廠波若威昨舉行法說會指出，公司的CPO（共同封裝光學元件）產品今年小量出貨，2026年開始量產；圖右為波若威總經理黃裕文，圖左為副總經理張文樵。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠波若威（3163）昨日舉行法說會，波若威指出，公司的CPO（共同封裝光學元件）產品今年小量出貨，2026年開始量產，而在分波多工器（WDM）、分歧器產品（Branch）成長帶動下，全年營運樂觀正向。

波若威表示，公司應用在AI/DC伺服器中的CPO產品，包含光纖套件及光纖配線盒產品，預計今年下半年先驗證、小量出貨，2026年開始量產，且是多個專案一起進行。應用於AI/DC伺服器中800G/1.6T光纖套件（Fiber Harness）產品，預計下半年出貨，主力出貨市場在北美。

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就WDM、Branch、OIN（光纖連接）及AMP（光放大器）四大產品線來看，波若威看好今年以WDM、Branch成長動力最高，而OIN毛利率最高。

在產能方面，波若威去年菲律賓廠稼動率約70%~80%，占整體出貨約30%，今年占比將再提升。而銷售區域則是美洲40%、亞洲48%、歐洲12%。

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