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漢翔電力島啟用 下半年輸出東南亞

2025/03/19 05:30

漢翔公司在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者王憶紅攝）漢翔公司在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅、蔡淑媛／綜合報導〕漢翔昨日於台中水湳廠區正式啟用「二MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。漢翔董事長胡開宏表示，漢翔正打造儲能品牌，電力島瞄準用電大戶；自用電力島今年五月就會在漢翔正式動工，且與馬來西亞縱橫集團接觸後，預計下半年將輸出到東南亞市場。

漢翔公司在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者蔡淑媛攝）漢翔公司在台中水湳廠區正式啟用「2MW風光儲電力島示範案場」，展示創新儲能技術。（記者蔡淑媛攝）

跨足儲能事業 瞄準用電大戶

胡開宏說，這座二MW（百萬瓦）風光儲電力島示範案場，是因應政府「用電大戶條款」而生，包括對企業規範用電方式、要求提高綠電使用比例等；漢翔將風力與太陽能等能源轉換成電力加以保存，在案場內驗證產品的可靠，作為未來擴展應用的基礎。

漢翔也將獨家的航空級電控技術與系統全面整合，做到產品商業化，整合完成的電力島，就是一座小型的獨立電力系統，可應用在國內外城市社區、工業園區及災後恢復等需求用戶，是一套All in one的完整能源解決方案。

胡開宏說，這是漢翔響應國家綠能政策，落實淨零轉型的具體行動，是善盡企業社會責任的一環，也是漢翔邁向永續的重要里程碑。

總經理馬萬鈞說明，電力島的一大特色是用電「無縫銜接」，當尖峰時段用電緊繃時，轉而使用電力島的供電，讓電力負載曲線趨於平緩；停電時可孤島運作，復電時恢復正常供電，特色是能為用電大戶提供更加彈性的能源調度、更加穩定的供電品質，還可降低成本。

過去幾年，漢翔有計畫地發展儲能業務，二○二四年起，導入自行研發的能源管理系統（EMS）及電池管理系統（BMS）等核心技術，目前電力島已能實現智能調頻、即時備轉及削峰填谷等應用，可隨電網頻率微調，自動調節能量輸出與儲存，在符合國際安全標準的防護下，發揮最佳的綠電使用效益。

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