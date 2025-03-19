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台灣金聯再推百戶平價宅 40件低於千萬

2025/03/19 05:30

台灣金聯再推百戶平價宅，最低總價為台中漢口商圈套房299萬元。（台灣金聯提供）台灣金聯再推百戶平價宅，最低總價為台中漢口商圈套房299萬元。（台灣金聯提供）

平均每坪單價較去年實價登錄低8％ 六都案件增至84件

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台灣金聯平價住宅活動邁入第十五年，今年再推出一○○件平價宅，自三月二十日至四月二十一日提供申購，每坪平均單價較二○二四年實價登錄略低約八％，總價千萬元以下物件有四十件，最低總價為台中市漢口商圈十一坪套房二九九萬元，最低單價為桃園龍潭百年大鎮一○八．五坪總價一三一四萬元、每坪十二．一萬元。

台灣金聯董事長宮文萍指出，今年平價宅活動有六大特色，包括：銷售物件由去年八十八件增至一○○件；每坪平均單價較去年實價登錄略低；提高六都物件占比至八十四％；六都均有不到千萬元物件；增加捷運宅案件數至十五件；延長履約期限至一二○日。此外，台灣金聯提供四大保證，即「產權清楚、非輻射屋、非海砂屋、非事故屋」；因價格平實，申購方式簡單明確，可避免人為炒作議價，對平抑房價有一定作用。

她表示，今年平價宅涵蓋透天厝、公寓大廈、套房、事務所等，六都共八十四件，其中北北桃五十二件。最低總價為台中市漢口路四段套房只要二九九萬元，而台北市重慶北路二段套房九三五萬元、新北市景平路套房六三五萬元等千萬元以下物件，也具吸引力。

今年有十五件距捷運站五百公尺內的捷運宅，其中共構宅五件，包括中和新蘆線菜寮站四件、文湖線內湖站一件，另有雙北八件、高雄兩件。此外，台北市中正區廈門街二房、松山區南京三民四房電梯華廈、內湖區文德捷運一樓庭院三房；新北市中和景安捷運站套房；桃園龜山區大湖一路美宅、中壢區環西路二房小資宅；台南市成大生活圈學區套房；高雄市鳳山區立德街大樓等，也值得首購族、換屋族參考。

同一物件多人登記 4/30公開抽籤

台灣金聯表示，每人不限申購一戶，同一物件若有多人登記，將於四月三十日公開抽籤。今年活動仍有「成交送商品提貨券、期限內履約加碼送住宿券、完成登記抽好禮」等回饋，申購成功者還可參加三萬元商品提貨券抽獎；且所有物件以定價申購，免加價、免仲介費、免代書費，可省總價約二％仲介費及過戶代書費。

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