央行打炒房效益顯現 建商讓利約5%

今年三二九檔期推案高達三千多億元。（資料照）

購地貸款18個月內要動工

329檔期推案高達3千多億元

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年第七波信用管制措施出爐後，房市交易量縮，面對逐漸冷卻市況，建商依然瘋狂推案，今年三二九檔期推案高達三千多億元。土地銀行董事長何英明表示，建商有不得不推案的壓力，在市場拉鋸下，建商讓利空間也慢慢浮現，初估應該有五％，若以建商當初取得的資金成本推估，最多應不會超過十％。

讓利初估不超過10％

何英明指出，建商不推真的不行，因為市場預期央行管制措施還要持續一到二年，而央行信用管制對於建商購地貸款要求十八個月內要動工，否則就要還回貸款或被提高利率。

請繼續往下閱讀...

蛋黃區量少 讓利有限

何英明說，目前買方偏向觀望，房市交易量持續減少，建商慢慢會有一些適度的讓利，不過讓利幅度也不會太大，要看土地取得成本高低，至少是五年前取得土地的建商才比較有機會讓利，近幾年營建成本高，讓利空間就會比較小，而市中心、蛋黃區因為量少，讓利空間更有限。

另新青安近期申貸熱度雖低，土銀做為專業不動產銀行，房貸量還是居高不下，何英明預估，截至今年八月仍有一六○○億元，已向郵局「調度」上千億元存款來因應，並發債籌資。

華南銀行則是因應央行總量管制措施，今年對不動產放款將更為保守，並以降低集中度為核心目標，目前不動產貸款集中度約四十二％，預計年底降至三十九．四％。

華銀總經理黃俊智表示，華銀自去年十月起就已停止承作新的土建融案，目前僅就之前核准尚未撥貸部分進行排撥；他說，一般房貸的排撥在去年底就已大為紓緩，首購族、合格新青安優先處理，最大壓力來自土建融之後整批分戶轉房貸部分，初估有上千億元，為避免不動產授信過於集中，目前僅釋出一半額度給各分行承作，其餘要視狀況與總行商量才能放行，基本上每月新承作房貸量不會超過房貸攤還金額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法