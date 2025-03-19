中、韓冷軋鋼品 續課反傾銷稅5年

財政部昨公告，對中國及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅第二次落日調查案，即日起按現行核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期五年。（法新社資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公告，對中國及韓國產製進口不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅第二次落日調查案，即日起按現行核定稅率繼續課徵反傾銷稅，為期五年，即對中國廠商課徵反傾銷稅三十八．一一％、對韓國廠商課徵反傾銷稅三十七．六五％。目前我國課徵反傾銷稅案共十案，其中八案有中國涉案，且有中國啤酒及熱軋鋼品兩案調查中。

財政部關務署說明，我國自二○一三年八月起，對中、韓不銹鋼冷軋鋼品課徵反傾銷稅，原案申請人燁聯鋼鐵及唐榮鐵工廠於二○二四年二月提出繼續課徵申請，同年八月公告進行第二次落日調查；經財政部及經濟部調查結果，認定傾銷及產業損害可能因停止課徵反傾銷稅而繼續或再發生，且無充分證據顯示繼續採行反傾銷措施對國家整體經濟利益有明顯負面效果，因此按現行稅率繼續課徵反傾銷稅，課徵期間為二○二五年三月十八日至二○三○年三月十七日。

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近年中國過剩產能低價傾銷全球，現行我國課徵反傾銷稅案件共十案，其中八案都有中國涉案，包括毛巾、過氧化苯甲醯、卜特蘭水泥及其熟料、不銹鋼冷軋鋼品、碳鋼鋼板、特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品、特定鋁箔及平面印刷用版材。

另外，財政部十一日公告，對中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品展開反傾銷稅調查，最快六月下旬決定是否課徵臨時反傾銷稅。目前我國調查中反傾銷案件共三案，中國有兩案，另一案是越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料。

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