和碩集團斜槓外泌體保養市場

和碩董事長童子賢（右）昨天出席旗下晶碩新品發表會，攜手代言人郭靜（左）共同宣布集團切入外泌體保養品市場。（記者方韋傑攝）

童子賢看好全球美容保養市場 擴大集團自有品牌產品能量

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）擴大集團自有品牌產品能量，董事長童子賢昨宣布，旗下轉投資事業、隱形眼鏡廠晶碩（6491），正式透過全資子公司美彤生醫，進軍外泌體保養品市場，未來深耕的方向包括生活中的美容、美妝、保養與小家電市場。

童子賢表示，過去台灣在隱形眼鏡、化妝品等美容保養品的外匯支出高達新台幣數百億元，根據Euromonitor的報告，全球美妝保養市場在2026年的產值可達7297億美元（約新台幣24.1兆元），以2023年產值5358億美元計算，年均複合成長率8%，但台灣品牌在其中的比重微乎其微。

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童子賢認為，台灣在全球美妝市場有極大的發揮空間，無論是原料、供應鏈或商業行銷等能力，都不會輸給目前的國際大廠。

童子賢指出，自從集團成立晶碩代工隱形眼鏡，以及設置晶澈作為對外銷售品牌，加上同業攜手擴大市場版圖，台灣隱形眼鏡現已成為最大的外銷醫材，取代從前的藥用貼布。現在晶碩進軍外泌體保養品市場，是透過99.9%原料自主能力，以及高純度的專利植萃技術，幫助滿足消費者對於抗氧化、減少發炎、促進膠原蛋白增生的期望。

童子賢認為，台灣的科技實力基礎，已能開始將半導體、資通訊產業的集中程度發散給其他領域，畢竟擁有「護國群山」更勝於單一的「護國神山」，而群山的種類也可以更加多元化，也許生物、醫療、醫藥科技會是台灣很好的下一步，相關領域的產值都不亞於半導體，市場也比半導體更大。

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