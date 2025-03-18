中國經濟數據喜憂參半 房市續低迷

中國國家統計局公布，二月城鎮失業率上升至5.4％，創兩年來最高。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國國家統計局昨公布憂喜參半的經濟數據，今年前兩月社會消費品零售總額年增四％，高於去年十二月的三．七％，為去年十一月以來最大增幅。然而，前兩月工業增加值年增五．九％，低於去年十二月的六．二％；二月城鎮失業率上升至五．四％，創兩年來最高。中國將每年前兩月的經濟數據合併公布，以消除春節假期的影響。

路透報導，中國決策者將擴大內需做為今年的施政優先，以試圖緩解川普政府的關稅措施對關鍵成長引擎的衝擊。保銀資產管理首席經濟學家張智威說：「中國經濟的風險在於美國高關稅對中國出口的傷害，這可能反映在未來幾個月的經濟數據上。」

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經濟學人智庫（EIU）高級經濟學家徐天辰表示，零售銷售的成長不錯，反映支持家電舊換新與購買手機等補貼的重要作用，但效果將隨著時間消退，今年前兩月的汽車銷售已下滑。

中國國務院十六日公布「提振消費專項行動」，該計畫似乎沒有引發投資人關注，滬深三百指數昨收跌○．二四％，香港恒生指數收漲○．八％。瑞銀經濟學家張寧表示，細節仍待公布，包括相關計畫的規模、地方政府如何使用特別專項債以去化住房庫存。

2月新房價格月減0.14％ 跌幅加重

中國二月房地產持續低迷，數據顯示，七十座城市的新房價格月減○．一四％，為六個月來首度跌幅加深；中古屋價格月減○．三四％，減幅與上月持平；今年前兩月住宅銷售年減○．四％，房地產投資年減九．八％。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說，房地產業尤其令人憂慮，因為做為關鍵數據全都落入負值區間，今年前兩月的房屋新開工面積甚至惡化至年減二十九．六％；房地產業若沒有真正穩定，中國的經濟也就沒有真正復甦。

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