美財長：股市良性回檔 不保證不會衰退

美國財政部長貝森特強調，在美國試圖重塑經濟政策之際，他並不擔心近期股市下跌所導致的數兆美元損失。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國財政部長貝森特十六日接受美國國家廣播公司（NBC）節目《與媒體見面》訪問表示，川普政府致力於防止因過去幾年大規模支出而引發的金融危機，並強調在美國試圖重塑經濟政策之際，他並不擔心近期股市下跌所導致的數兆美元損失。

貝森特說：「我可以保證的是，我們本來會遭遇一場金融危機。我研究過這件事，也授過課，如果我們一直保持這樣的支出水準，一切都難以持續下去。我們正在重開機，並讓一切走上可持續的道路。」

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自重返白宮以來，川普將改善政府財政列為首要任務，並由億萬富豪馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），在多個聯邦機構實施裁員和提前退休激勵措施。但在川普上任的第一個月，美國政府債務和赤字問題進一步惡化，二月的預算赤字就超過一兆美元。

貝森特指出，他無法保證美國不會出現經濟衰退，強調「我們實施的政策將減輕負擔危機、緩和通膨，我相信當我們揚帆起航時，美國人民將會支持我們」。

對於美國股市最近劇烈波動，標普五百指數上週從二月的高點回跌十％，進入修正期；貝森特強調，市場目前經歷的回檔是良性的，川普的親商政策將在長期內促進市場和經濟發展。

他說：「我從事投資業已有三十五年，我可以告訴你，修正是健康的，也很正常。不健康的是，市場過於樂觀，這就是金融危機的起因。如果有人在二○○六和二○○七年踩煞車，情況可能會更健康，我們就不會遇到二○○八年那樣的問題了。」

他並表示：「我不擔心市場。長期而言，如果我們實施良好的租稅政策、放鬆管制和保證能源安全，市場就會表現良好。我認為一週的時間不能改變市場。」

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