吳誠文︰「晶片台灣隊」協助對接內需

國科會主委吳誠文昨指出，希望建立「晶片台灣隊」，讓相關產業對接內需市場。（記者朱沛雄攝）

地緣政治等因素牽動產業鏈重組、出口市場變化

〔記者楊媛婷／台北報導〕國科會主委吳誠文昨指出，地緣政治等因素會牽動產業鏈重組、出口市場變化，廠商也會調整自身規劃，「晶片台灣隊」計畫主要是希望把台灣製造實力、供應鏈，對接國家內需，讓台廠有更多機會幫台灣市場做系統產品，政院正研議各部會透過編列預算加強相關內需，並協助廠商全球布局。

國科會昨赴立院教育文化委員會報告業務，立委關切國科會欲籌組晶片台灣隊的相關規劃，以及台灣半導體外銷市場等議題。吳誠文回應，政院正研擬加強內需機制，各部會未來編列預算時，盼可從需求端對接到供應端，跨部會合作很重要。

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吳誠文表示，出口市場基於地緣政治的影響、各種新科技的發生等，可能讓產業鏈重組，也因產業會隨市場遷移調整，才會希望建立晶片台灣隊，讓產業對接內需市場。他說，因民主國家選舉過後政府政策可能會有改變，外銷市場不像以前那樣穩定，必須因應轉變協助廠商全球布局。

廠商調整規劃 減少關稅等成本

吳誠文於會議休息時間補充說明，人工智慧（AI）市場一直成長，全世界需求持續增加，在何處製造晶片會涉及關稅等很多面向，許多國家、廠商都在調整規劃，就近服務客戶，以減少成本，而台灣經濟持續成長，國民購買力也在增加，顯見台灣內需市場已經不是小國，而是相當大的經濟體，因此不能忽視內需市場需求。

國科會去年七月預告「人工智慧（AI）基本法」草案，吳誠文表示，經政院跨部會討論後，因AI應用涉及國安與高風險AI管理等，後續將由數發部接續辦理，國科會則會投入相關研究。

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