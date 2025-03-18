數發部四大策略 拚明年資安產值破千億

數發部四大策略推動資安產業

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部數位產業署長林俊秀昨表示，將透過「半導體產業資安」、「國防供應鏈資安」、「後量子密碼技術應用」和「資安產業國際輸出」四大策略，推動台灣成為全球值得信賴的資安夥伴，目前國內資安產值已超過八百億元，力拚二○二六年突破一千億元。

半導體產業資安方面，數發部與台積電、國際半導體產業協會（SEMI）合作，在二○二二年推出由台灣制訂的第一個半導體設備資安標準「SEMI E187」，輔導資安業者建立標準合規能量，並協助設備商通過第三方合格性驗證。

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助產業跟隨台積走向全球

數發部次長林宜敬說，希望協助資安產業跟隨台積電腳步走向世界，數發部也將推動成立台灣的SEMI E187第三方驗證、輔導機構，讓台廠同時可以吃下輔導、驗證、資安產品三方的生意。

國防供應鏈資安方面，美國國防部為強化國防供應鏈資安，近年逐步推行「網路安全成熟度模型驗證（CMMC）」計畫，數產署將與美方合作，推動在台灣成立CMMC第三方驗證機構（C3PAO），協助業者打入國際國防供應鏈。

至於後量子密碼技術應用，數發部投入研發資源，整合後量子密碼和我國半導體產業優勢，發展後量子加密（PQC）資安技術。林宜敬強調，美中競爭領域包含「量子霸權」，因為量子電腦最厲害的就是「猜密碼」，若有一方在量子電腦方面取得突破，就能破解對方大部分現行密碼，包含銀行系統等，因此美中都非常重視相關領域進展。

數產署推動PQC公版平台，助業者藉此加值相關應用產品、降低研發成本，並與中研院及多家企業合作成立「後量子資安產業聯盟」，推動PQC資安技術應用推廣與人才培育。

資安產業國際輸出方面，數產署持續挹注資源在台灣資安大會和國際駭客年會，將國際資源引進台灣，並輔導資安廠商參與國際展會或辦理產業媒合會，協助資安業者深耕日本、泰國等海外市場。

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